El Sendero de luz y tradiciones llevará el espíritu navideño a la plaza Berlín, con 163 estructuras tridimensionales iluminadas que representan las tradiciones guatemaltecas mediante diferentes escenas inspiradas en las celebraciones de diciembre, desde los preparativos para la Navidad hasta la llegada del Año Nuevo.

“Este año, un calendario navideño dará vida a las costumbres y celebraciones que han unido a las familias guatemaltecas por generaciones, como parte de una experiencia que contará con 163 nuevas estructuras y que busca mantener vivas las tradiciones”, señala el comunicado de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA).

Adornar el árbol en familia, preparar las posadas, recorrer las calles con faroles o compartir los tradicionales tamales de Nochebuena son algunos de los momentos que cobrarán vida en esta sexta edición de Alumbrados EEGSA.

“El gran protagonista será un nacimiento monumental e inmersivo, inspirado en las tradicionales figuras talladas y pintadas en madera, que permitirá a las familias sentirse parte de una de las escenas más representativas de la Navidad. A su alrededor, se representarán costumbres como la quema del diablo, las posadas, los faroles, los juegos pirotécnicos, las piñatas, los villancicos y las reuniones familiares de Nochebuena y fin de año”, añade el comunicado.

La inauguración será el sábado 5 de diciembre, a las 18.30 horas, en la plaza Berlín, al final de la avenida Las Américas, zona 13 de la ciudad de Guatemala. Será una noche de luces, tradiciones y música con presentaciones de Andy y su Big Band en Marimba y la Sonora de May Velásquez.

El Sendero de luz y tradiciones estará disponible hasta el 10 de enero del 2027, de 17.30 a 22.30 horas.

“Más allá de iluminar espacios, queremos compartir momentos que unen a las familias y nos permiten hacer realidad nuestro propósito de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”, expresó Victoria Balcárcel, jefa de Gestión Social de EEGSA.

Según los organizadores, la experiencia también llegará al edificio administrativo de EEGSA, al Festival Navideño en la zona 1, a La Terminal, en la zona 4, a los parques centrales de Amatitlán, Escuintla, La Gomera, San Pedro Ayampuc y Siquinalá, y a las aldeas Santa Catarina Bobadilla, San Pedro Las Huertas y San Gaspar Vivar, en Antigua Guatemala. En estos lugares habrá personajes y escenarios de navidades anteriores.

Fechas

Del 5 de diciembre del 2026 al 10 de enero del 2027

Horario

De 17.30 a 22.30 horas

Lugar

Plaza Berlín, al final de la avenida Las Américas, zona 13 de la ciudad de Guatemala

Entrada

Libre

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