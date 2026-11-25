La naturaleza siempre ha inspirado el arte y ahora es el motivo central del taller de acuarela botánica Entre flores y colibríes.

Con la guía de Rodolfo García, tallerista y artista de Raíces Colectivo Arte, los participantes podrán aprender la técnica de la acuarela mientras conectan con la naturaleza.

El taller también ofrecerá un espacio propicio para la creatividad, la convivencia y la relajación en torno al arte y la vida natural.

El taller de acuarela botánica Entre flores y colibríes tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre del 2026, de 10 a 13 horas, en Café Autor, quinto piso del edificio Nova Reformador, avenida Reforma y 2 calle, zona 9.

El costo es de Q290 e incluye todos los materiales, además de refacción y un regalo de bienestar.

Para inscripciones y reservas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 5991-2768. El cupo es limitado, según informaron los organizadores.

“Aprende acuarela, conecta con la naturaleza y cierra el año con gratitud”, invitan.

Fecha

Domingo 29 de noviembre del 2026

Hora

De 10 a 13 horas

Lugar

Café Autor, quinto piso del edificio Nova Reformador, avenida Reforma y 2 calle, zona 9

Precio

Q290 (incluye materiales, refacción y un regalo de bienestar)

Inscripciones

Por WhatsApp al 5991-2768

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