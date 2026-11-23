Una Noche Mágica de Navidad se vivirá este martes 24 de noviembre del 2026 en el Parque Mundo Petapa, con el encendido de luces y la inauguración de la temporada navideña, que contará con un horario extendido.

“¡MAÑANA encendemos la magia de la Navidad en el Parque Mundo Petapa! Recuerda que abriremos nuestras puertas de 12.00 a 22.00 horas para que disfrutes de un día lleno de diversión y puedas acompañarnos en este mágico espectáculo”, anunció este lunes el Irtra en sus redes sociales.

Los visitantes podrán ingresar a partir de las 12 horas para disfrutar de una jornada especial que incluirá el espectáculo musical Navidad, el corazón de la magia, la iluminación del parque, un desfile, personajes, bandas, música y un espectáculo de luces.

El Irtra también anunció que el evento será transmitido por sus redes sociales para que todos puedan unirse y celebrar “juntos el inicio de la Navidad”.

Cambios en horarios

Durante la temporada navideña, el parque estará abierto en los siguientes días y horarios hasta el 9 de diciembre:

Miércoles a viernes: de 9 a 17 horas

Sábados: de 9 a 21 horas

Domingos: de 9 a 18 horas

A partir del 10 de diciembre, el parque estará abierto de lunes a domingo, en el mismo horario.

Actividades de noviembre y diciembre

Las actividades programadas para las últimas semanas del año se celebrarán en las diferentes plazas del Parque Mundo Petapa, ubicado en la avenida Petapa 42-36, zona 12 de la capital.

Coro Epi Kids: sábados y domingos, de 10 a 12 horas

Canto Novo: sábados, de 14.30 a 16.30 horas

Navidad Remembranza: sábados, de 17 a 19 horas

Santa’s Little Band: sábados, de 19 a 20.45 horas

Ensamble Encanto: domingos, de 14 a 16 horas

Duarte Band: domingos, de 16 a 18 horas

Holly Pop Jazz: 21, 22 y 23 de diciembre, de 14.30 a 16.30 horas

Desfiles navideños: sábados, a las 12, 15.30 y 18 horas; domingos, a las 12, 15.30 y 17 horas

Espectáculo de nieve: sábados, a las 20 horas

Espectáculo musical: sábados y domingos, en el Teatro Fantasía, a las 14, 15 y 16 horas

Rincón de Santa: jueves a domingo, todo el día

Espectáculo de luces: sábados, a las 20.45 horas

Marimba Mi Barrio: sábados y domingos, en Las Tertulias

Tarifas de ingreso

Con el carné de afiliado del Irtra pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos).

El ingreso para el público en general es de Q50 para niños y adultos mayores y de Q100 para adultos.

Los precios de los boletos, pasaportes y brazaletes para los juegos van de Q10 a Q60.

Horario del parque

Miércoles a viernes: de 9 a 17 horas

Sábados: de 9 a 21 horas

Domingos: de 9 a 18 horas

A partir del 10 de diciembre, el parque estará abierto de lunes a domingo, en el mismo horario.

Ubicación

Parque Mundo Petapa, avenida Petapa 42-36, zona 12 de la capital

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