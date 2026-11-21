El emblemático Mapa en Relieve de Guatemala se llenará de luces, colores y actividades familiares para celebrar la Navidad Encantada en el Hipódromo del Norte de la ciudad capital.

A partir del próximo sábado 28 de noviembre, los visitantes podrán recorrer el recinto a través de un sendero iluminado, calentarse alrededor de las fogatas, tomarse fotografías con Santa Claus en sets navideños y disfrutar de música en vivo, talleres, presentaciones artísticas, espacios interactivos, platillos de la temporada y otras actividades.

Asimismo, se podrá apreciar el Mapa en Relieve, ícono de la ciudad de Guatemala, en un horario extendido, iluminado por luces de colores y en un ambiente festivo que invita a compartir.

“Navidad encantada invita a vivir la ciudad como un lugar que conecta con las tradiciones, los seres queridos y los momentos que compartimos, y un lugar que inspira a crear recuerdos y celebrar la magia de cada temporada”, invita la Municipalidad de Guatemala.

Navidad Encantada abrirá sus puertas el próximo sábado 28 de noviembre, a las 17 horas. El domingo 29, en el mismo horario, será la gran inauguración, con actividades como:

Bluey y sus amigos

Baile Santa Rosita

Grupo Pop Municipal

Fuegos artificiales

Las fogatas propician espacios para compartir con familia o amigos. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Podrá visitarse de martes a domingo, de 17 a 22 horas donde, a lo largo de tres semanas, los visitantes podrán disfrutar de:

Iluminación Navideña en el Bosque Sonoro (todos los días)

Área Gastronómica (todos los días)

Stand de Santa para tomarse fotografías (todos los días)

Área de fogatas (todos los días)

Taller de manualidades (todos los días a las 17.30 horas)

Noche astronómica (5 de diciembre a las 18 horas)

Navidad Encantada estará abierta hasta el domingo 20 de diciembre del 2026, de 17 a 22 horas, celebrando su clausura con un show de fuegos artificiales.

Puede visitarse en el Mapa en Relieve de Guatemala, al final de la avenida Simeón Cañas, zona 2, Hipódromo del Norte, ciudad de Guatemala. La entrada tiene un costo de Q5 para visitantes nacionales y de Q25 para extranjeros.

En la zona gastronómica encontrará platillos para todos los gustos. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Fechas

Del sábado 28 de noviembre al domingo 20 de diciembre del 2026

Horario

De martes a domingo, de 17 a 22 horas

Lugar

Final de la avenida Simeón Cañas, zona 2, Hipódromo del Norte, ciudad de Guatemala

Entrada

Q5 para visitantes nacionales

Q25 para visitantes extranjeros

Los visitantes podrán tomarse fotos con Santa y disfrutar de los espacios iluminados. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.