Escenario
El Nacimiento 2026: los Reyes Magos protagonizan la exposición gratuita con actividades interactivas para toda la familia
Esta muestra con entrada gratuita recrea escenas del recorrido que hicieron los Reyes Magos para encontrarse con el Niño Jesús.
Antigua Guatemala acoge la sexta edición de la exposición "El Nacimiento". (Foto Prensa Libre: Cortesía José Miguel Asturias)
La tradicional exposición de El Nacimiento llega a su sexta edición con diez escenas que invitan a acompañar a los Reyes Magos en su viaje hasta Belén, en un recorrido artístico que recuerda el verdadero sentido de la Navidad.
Con los tres Reyes Magos de Oriente como protagonistas, la muestra reúne unas 156 piezas de 45 centímetros cada una y 24 personajes a escala real, además de camellos, caballos, ovejas, elefantes, cabras, aves, perros y gatos, así como otros elementos artísticos y componentes escenográficos.
“Nuestro principal objetivo es preservar y transmitir la tradición de elaborar nacimientos, promoviendo su valor religioso, artístico, histórico y cultural. Queremos que las nuevas generaciones conozcan el significado de esta tradición y que las familias encuentren un espacio para compartir sus recuerdos y fortalecer los vínculos que nos unen”, explica José Miguel Asturias, director de El Nacimiento.
Con el tema El viaje de los Reyes Magos, a lo largo de la exposición, los visitantes encontrarán diversas escenas en torno a estos personajes:
- “El mundo en espera” ante el nacimiento del Mesías
- La construcción social y tradicional de los Reyes Magos
- El descubrimiento de la estrella
- El viaje de los Reyes Magos en su caravana
- El encuentro con Herodes
- La anunciación a los pastores
- El encuentro con el Niño Dios durante la Epifanía, escena principal a escala real, inspirada en la pintura que se encuentra en la Escuela de Cristo
- La advertencia en sueños a los Reyes Magos y san José
- La huida a Egipto
- La escena de los Santos Inocentes
“Uno de los principales atractivos es la representación monumental de la Adoración de los Reyes Magos, acompañada de escenografías, figuras, elementos arquitectónicos y detalles elaborados especialmente para esta edición”, agrega el director.
Además, la exposición cuenta con un área interactiva donde los visitantes pueden participar en la elaboración de un nacimiento en “Hagamos un Nacimiento”, disfrutar del karaoke navideño en “Ven a Cantar” y descubrir los aromas tradicionales de la Navidad en la experiencia “Ya huele a Navidad”.
La muestra, instalada en la Casa de la Moneda, en la 5a. avenida sur (calle del Arco), Antigua Guatemala, abrió sus puertas el 14 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 10 de enero del 2027. Puede visitarse de martes a domingo, de 9 a 21 horas.
Historia
Con el objetivo de rescatar, conservar y promover la tradición de elaborar nacimientos, la primera exposición de El Nacimiento se celebró en el 2021 y, desde entonces, cada año presenta una temática diferente.
“En 2021 fue la piloto, la primera puesta en escena, en 2022 celebramos el nacimiento guatemalteco y su historia; en 2023 conmemoramos los 800 años del primer nacimiento de san Francisco de Asís en Greccio y presentamos un Nacimiento en la plaza de San Pedro en el Vaticano; en 2024 exploramos la historia de los villancicos; y en 2025 dedicamos la exposición al Santo Hermano Pedro, con motivo del cuarto centenario de su nacimiento”, recuerda Asturias.
Esta sexta edición de El Nacimiento está dedicada a los Reyes Magos y estará abierta hasta el 10 de enero del 2027. La entrada es gratuita.
Fecha
Noviembre y diciembre del 2026, hasta el 10 de enero del 2027
Horario
De martes a domingo, de 9 a 21 horas
Lugar
Casa de la Moneda, en la 5a. avenida sur (calle del Arco), Antigua Guatemala
Entrada
Gratuita
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