Si ya está preparando la decoración navideña, esta será una buena oportunidad para crear algo especial con sus propias manos mientras comparte un momento agradable con sus seres queridos.

El Museo Popol Vuh ha preparado el taller Pinta tu Ángel, una experiencia artística para disfrutar de una mañana de creatividad, colores y espíritu navideño.

“Podrás pintar y decorar una hermosa pareja de ángeles artesanales de barro, dándoles tu toque personal”, anuncian los organizadores en sus redes sociales.

La cita es el sábado 21 de noviembre del 2026, de 9.30 a 12 horas, en el Museo Popol Vuh, dentro de la Universidad Francisco Marroquín, 6a. calle final, zona 10 de la capital.

El costo es de Q230 por persona e incluye una pareja de ángeles de barro y todos los materiales para utilizar durante el taller. También está la opción de Q280 por pareja, que incluye un solo juego de ángeles para compartir.

Para participar, puede inscribirse o reservar su espacio por medio del correo electrónico popolvuh@ufm.edu o llamando al teléfono 2338-7896. El cupo es limitado.

Fecha

Sábado 21 de noviembre del 2026

Hora

9.30 a 12 horas

Lugar

Museo Popol Vuh, dentro de la Universidad Francisco Marroquín, 6a. calle final, zona 10 de la capital

Precio

Individual: Q230 (incluye pareja de ángeles de barro y materiales)

Pareja: Q280 (incluye un kit para compartir)

Inscripción

Por medio del correo electrónico popolvuh@ufm.edu o llamando al teléfono 2338-7896

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