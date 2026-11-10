Escenario
“Xela en lienzos”: exposición de 30 artistas quetzaltecos llega a la capital
La exposición "Xela en lienzos" reúne obras de 30 artistas visuales y estará abierta al público en el Inguat, con entrada gratuita.
30 artistas quetzaltecos presentan sus obras en la exposición "Xela en lienzos" que llega al Inguat.(Foto Prensa Libre: Cortesía IQ’ Consorcio Arte / Cultura)
El arte quetzalteco llega a la capital con la exposición Xela en lienzos, una muestra que reúne piezas de 30 artistas visuales que recrean temas relacionados con la ciudad conocida como la “cuna de la cultura”.
Con diversas miradas y técnicas de acuarela, óleo, acrílico y técnicas mixtas, las obras serán expuestas en el vestíbulo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 7a. avenida 1-17, zona 4, Centro Cívico, ciudad de Guatemala.
“Les presentamos una muestra significativa de las y los artistas visuales que aportan su labor creativa y simbólica a la tradición cultural de Xelajú”, indica IQ’ Consorcio Arte / Cultura, organizador de la exposición.
La apertura de Xela en lienzos en el Inguat tendrá lugar el jueves 12 de noviembre del 2026, a las 18 horas, y la exposición permanecerá abierta hasta el jueves 26 de noviembre.
Las obras estuvieron expuestas en Quetzaltenango en octubre y ahora llegan a la capital. La entrada a la muestra es gratuita.
Los artistas que expondrán sus obras son:
- Adriana Urizar
- Accel Vásquez
- Carlo Marco
- Daniel Sánchez
- Daniel Tucux Coyoy
- Edy Sarat Barreno
- Eduardo Sac
- Gaby de Cabrera
- Gloria Cancinos
- Guadalupe sum
- Gualberto López
- Hellen Vasquez
- Harold Coyoy
- Iris Muñoz
- Iris Cruz
- Juan Pablo Garzona
- Karin Eli
- Kevin de León
- Lorena Alvarado
- Ana lucrecia Sunum
- Marvin Vásquez
- Melanie Molina
- Melvin Tajiboy
- Mynor Cojulum
- Nehemías Escalante
- Sergio Alvarado
- Roberto de León
- Terry Hardy
- Werner Vásquez
- Yeyson González
“La cultura se transforma en el impulso al desarrollo de un territorio cuando moviliza a sus ciudadanos alrededor de una identidad compartida. La cerámica, la danza, los trajes vernáculos, la marimba, la gastronomía, las cofradías son todos elementos de donde el arte se alimenta, tal como vemos en el conjunto de lienzos y grabados que acá se exponen. Esa gama de expresiones, que por tener como fuente de inspiración una historia milenaria, confieren a la Ciudad de Quetzaltenango un atractivo magnético que llama a conocerla en sus edificios virreinales, sus sitios Mayas, sus calles retorcidas y los impetuosos volcanes y montañas que le rodean”, expresa Roberto Gutiérrez, invitado a escribir sobre la muestra en el catálogo de la exposición.
Xela en lienzos estará expuesta de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en el vestíbulo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 7a. avenida 1-17, zona 4. La entrada es gratuita.
Fechas
Del 12 al 26 de noviembre
Horario
De lunes a viernes, de 8 a 16 horas
Lugar
Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 7a. avenida 1-17, zona 4, ciudad de Guatemala
Entrada
Gratuita
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