“Xela en lienzos”: exposición de 30 artistas quetzaltecos llega a la capital

El arte quetzalteco llega a la capital con la exposición Xela en lienzos, una muestra que reúne piezas de 30 artistas visuales que recrean temas relacionados con la ciudad conocida como la “cuna de la cultura”.

Con diversas miradas y técnicas de acuarela, óleo, acrílico y técnicas mixtas, las obras serán expuestas en el vestíbulo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 7a. avenida 1-17, zona 4, Centro Cívico, ciudad de Guatemala.

“Les presentamos una muestra significativa de las y los artistas visuales que aportan su labor creativa y simbólica a la tradición cultural de Xelajú”, indica IQ’ Consorcio Arte / Cultura, organizador de la exposición.

La apertura de Xela en lienzos en el Inguat tendrá lugar el jueves 12 de noviembre del 2026, a las 18 horas, y la exposición permanecerá abierta hasta el jueves 26 de noviembre.

Las obras estuvieron expuestas en Quetzaltenango en octubre y ahora llegan a la capital. La entrada a la muestra es gratuita.

Los artistas que expondrán sus obras son:

Adriana Urizar

Accel Vásquez

Carlo Marco

Daniel Sánchez

Daniel Tucux Coyoy

Edy Sarat Barreno

Eduardo Sac

Gaby de Cabrera

Gloria Cancinos

Guadalupe sum

Gualberto López

Hellen Vasquez

Harold Coyoy

Iris Muñoz

Iris Cruz

Juan Pablo Garzona

Karin Eli

Kevin de León

Lorena Alvarado

Ana lucrecia Sunum

Marvin Vásquez

Melanie Molina

Melvin Tajiboy

Mynor Cojulum

Nehemías Escalante

Sergio Alvarado

Roberto de León

Terry Hardy

Werner Vásquez

Yeyson González

“La cultura se transforma en el impulso al desarrollo de un territorio cuando moviliza a sus ciudadanos alrededor de una identidad compartida. La cerámica, la danza, los trajes vernáculos, la marimba, la gastronomía, las cofradías son todos elementos de donde el arte se alimenta, tal como vemos en el conjunto de lienzos y grabados que acá se exponen. Esa gama de expresiones, que por tener como fuente de inspiración una historia milenaria, confieren a la Ciudad de Quetzaltenango un atractivo magnético que llama a conocerla en sus edificios virreinales, sus sitios Mayas, sus calles retorcidas y los impetuosos volcanes y montañas que le rodean”, expresa Roberto Gutiérrez, invitado a escribir sobre la muestra en el catálogo de la exposición.

Xela en lienzos estará expuesta de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, en el vestíbulo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 7a. avenida 1-17, zona 4. La entrada es gratuita.

Fechas

Del 12 al 26 de noviembre

Horario

De lunes a viernes, de 8 a 16 horas

Lugar

Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 7a. avenida 1-17, zona 4, ciudad de Guatemala

Entrada

Gratuita

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