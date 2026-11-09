Beethoven Renacido 2026: dónde y cuándo será el festival de piano gratuito

Como homenaje al legado de la música universal, el jueves 12 de noviembre del 2026 se celebrará el Festival de Piano Beethoven Renacido.

El Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, en la zona 1, será el escenario de “una tarde dedicada a la riqueza del repertorio pianístico universal”, escribió el maestro Vinicio Quezada.

La gala musical contará con la participación de estudiantes:

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” (Guatemala)

Conservatorio de Música de Occidente “Jesús Castillo” (Quetzaltenango)

Conservatorio Regional de Música “Alejandro Fidel Orozco Godínez” (San Marcos)

Escuela de Piano Denisse Menes (Guatemala)

Escuela Municipal de Música (Guatemala)

Escuela ADOMUSIC de Comalapa (Chimaltenango)

"El Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” y la Asociación de Estudiantes del Conservatorio presentan una gala pianística que celebra el talento, la dedicación y la pasión de jóvenes intérpretes, promoviendo la excelencia artística y el desarrollo de la formación musical", anuncia la invitación.

La cita es el jueves 12 de noviembre del 2026, a las 16 horas, en el Conservatorio Nacional de Música, 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la capital. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar el aforo.

Fecha

Jueves 12 de noviembre del 2026

Hora

16 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la capital

Entrada

Libre y gratuita

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