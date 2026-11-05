Design Week Guatemala 2026: cinco experiencias para explorar el diseño guatemalteco

Profesionales, estudios, marcas y nuevos talentos del diseño de interiores participan en la primera edición de Design Week Guatemala 2026, un espacio que exhibe distintas expresiones del diseño guatemalteco desde la arquitectura, el interiorismo, la ciudad, el pensamiento y la producción local.

“Queremos que Design Week Guatemala sea un punto de encuentro para reconocer el talento que existe en nuestro país y demostrar que el diseño tiene un papel importante en nuestra cultura y en el desarrollo de la economía creativa. Esta primera edición de Design Week Guatemala es el inicio de un proyecto que queremos fortalecer y hacer crecer junto al sector”, expresó María del Carmen Pérez, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Interiorismo de Guatemala (Asodi).

Bajo el concepto “Redibujar el valor cultural de Guatemala”, esta primera edición propone reconocer la identidad del país desde sus formas, materiales, colores y expresiones artísticas, tomando como referencia el legado de figuras como Efraín Recinos, Magda Eunice Sánchez, Roberto González Goyri y Carlos Mérida.

Según los organizadores, Design Week Guatemala es más que una agenda de actividades: es un punto de encuentro entre profesionales del diseño, arquitectos, artistas, fabricantes, artesanos, estudiantes, marcas, proveedores, academias, la industria y el público.

La programación propone cinco experiencias que permiten explorar el diseño desde diferentes perspectivas:

Design House: una residencia ubicada en la avenida Las Américas, 14-84 zona 14, que reúne 22 espacios intervenidos por estudios y profesionales con distintas propuestas de interiorismo. Está abierta de martes a domingo, de 10 a 19 horas, hasta el 15 de diciembre. Los precios van de Q50 a Q750, según la cantidad de ingresos.

una residencia ubicada en la avenida Las Américas, 14-84 zona 14, que reúne 22 espacios intervenidos por estudios y profesionales con distintas propuestas de interiorismo. Está abierta de martes a domingo, de 10 a 19 horas, hasta el 15 de diciembre. Los precios van de Q50 a Q750, según la cantidad de ingresos. Design Talks: tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, de 8 a 12 horas, en HQ Fontabella (6a. avenida 10-02, zona 10), donde habrá conversaciones sobre diseño, ciencia, percepción, color y espacios, con perspectivas que abarcan desde el diseño de producto hasta la neuroarquitectura. El precio es de Q125.

tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, de 8 a 12 horas, en HQ Fontabella (6a. avenida 10-02, zona 10), donde habrá conversaciones sobre diseño, ciencia, percepción, color y espacios, con perspectivas que abarcan desde el diseño de producto hasta la neuroarquitectura. El precio es de Q125. Design Walks: este sábado 7 de noviembre, de 10 a 16 horas, los participantes podrán recorrer el Centro Histórico acompañados de Siudad, para apreciar el arte en las calles y conocer a quienes están detrás de cada propuesta. Asimismo, habrá actividades programadas en los alrededores de la casa de la zona 14.

Design MADE: presenta una selección de objetos, mobiliario, iluminación, textiles y accesorios diseñados y producidos en Guatemala, en busca de potenciales compradores mediante su exhibición y comercialización en Design House.

presenta una selección de objetos, mobiliario, iluminación, textiles y accesorios diseñados y producidos en Guatemala, en busca de potenciales compradores mediante su exhibición y comercialización en Design House. Design Challenge: fue un reto que impulsó a estudiantes universitarios a la investigación, la mentoría, la selección de materiales y el desarrollo de propuestas de mobiliario e intervención urbana. Los tres proyectos ganadores pueden visitarse en Design House.

Las entradas para Design House y las demás actividades están disponibles en el sitio web www.designweekgt.com.

Fechas

Del 5 de noviembre al 15 de diciembre del 2026

Horarios

Varían según las actividades o visitas

Lugar

La mayoría de las propuestas y actividades se concentran en Design House, avenida Las Américas 14-84, zona 14

Precios

De Q50 a Q750, según la actividad y la cantidad de visitas

Entradas

Disponibles en www.designweekgt.com

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