Festival “A Cielo Abierto”: más de 20 actividades gratuitas y al aire libre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Este fin de semana, el arte saldrá de las salas de teatro y exposición para presentarse al aire libre en el Festival A Cielo Abierto, un evento gratuito para toda la familia que tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la capital.

El sábado 7 y domingo 8 de noviembre del 2026, de 9 a 18 horas, las plazas y espacios exteriores del Teatro Nacional se convertirán en puntos de encuentro para disfrutar de presentaciones de música y teatro, juegos recreativos y más de 20 actividades programadas.

Además, los visitantes encontrarán exposición y venta de artesanías guatemaltecas, así como un quiosco con micrófono abierto para lecturas literarias.

La agenda del festival incluirá actividades como:

Presentación de la Marimba del Palacio Nacional de la Cultura

Marimba del Centro Cultural de Escuintla

Marimba Q'ojonel Soon

Marimba Flor de Guatemala

Orquesta Linaje

Presentación infantil de “Pinocho”, a cargo del Ballet Folklórico y Moderno de Guatemala

Obra “Un, dos, tres al rescate”, de Producciones Tercera Llamada

Espectáculo circense “Epifanía de un payaso sin alas”

Deporte, recreación y convivencia para todas las edades

Ralis deportivos

Clases de zumba y baile latino

Juegos recreativos y atletismo para niños

“La programación también incluirá actividades adaptadas para personas con discapacidad y propuestas recreativas dirigidas a adultos mayores, promoviendo la participación, la inclusión y la convivencia”, explicó el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias por medio de un comunicado.

El Festival A Cielo Abierto se desarrollará en diferentes espacios exteriores del Centro Cultural, entre ellos la Plaza Principal, la Plaza de las Mujeres y el Teatro al Aire Libre “Otto René Castillo”. Los horarios de las actividades se estarán publicando en sus redes sociales.

“Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Cultura y Deportes por ampliar el acceso a las expresiones artísticas y culturales, así como promover nuevas formas de participación ciudadana en el Centro Cultural ‘Miguel Ángel Asturias’”, explica la entidad.

Agregó que el evento se celebrará en vísperas del 50 aniversario del Centro Cultural, que se cumplirá en el 2028.

El Ballet Folklórico y Moderno de Guatemala presentará "Pinocho". (Foto Prensa Libre: Cortesía Centro Cultural Miguel Ángel Asturias)

Fechas

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre

Horario

De 9 a 18 horas, ambos días

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la capital

Entrada

Libre y gratuita

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