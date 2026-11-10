San Juan Sacatepéquez recibirá Festival Internacional de Música con maestros certificados y ensambles orquestales

Niños y adultos amantes de la música podrán disfrutar de diez días de aprendizaje, profesionalización, convivencia y conciertos protagonizados por ellos mismos, gracias al Festival Internacional Suzuki, que se celebrará en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Del jueves 19 al sábado 28 de noviembre del 2026 habrá formación para docentes y clases magistrales sobre filosofía Suzuki, violín, piano y estimulación musical temprana, impartidas por maestros internacionales, quienes, además, impulsarán ensambles orquestales con los participantes.

“Estamos enfocados en impartir cursos para certificarse en la filosofía Suzuki y ser maestros de violín, de piano y de estimulación musical temprana. Vienen maestros internacionales que son certificados por la Asociación de las Américas de Suzuki. Este programa existe a nivel internacional y este año vamos a implementar aquí en Guatemala esta certificación”, cuenta Sofía Ibañez, del equipo organizador.

Además, los niños y jóvenes de 4 a 18 años podrán participar en clases presenciales individuales y grupales, así como en ensambles orquestales que ofrecerán conciertos durante la semana y en la clausura.

Los maestros internacionales que llegarán al país son:

Caroline Fraser (Escocia-Perú): Libro 1 Suzuki Piano y Filosofía

Fernando Piñero (Argentina): Libro 1 Suzuki Violín

Rosalinda Rojas (Perú): Estimulación Musical Temprana

Laura Jáuregui (México-Estados Unidos): clases magistrales de violín

El Festival Internacional Suzuki se celebra en Guatemala de forma eventual, por lo que Ibañez sugiere aprovechar esta oportunidad.

“Incluso van a venir participantes de otros países a tener esta certificación o para participar en las clases”, asegura.

El costo de participación oscila entre Q300 y Q1,580, según la certificación o actividad elegida. Las inscripciones están disponibles en este formulario.

El concierto de cierre se celebrará el sábado 28 de noviembre, a las 17 horas, en el Salón Municipal de San Juan Sacatepéquez, ubicado en la 6a. avenida y 7a. calle "A", zona 1, Plaza Cataluña, donde también se ofrecerán otros conciertos durante la semana.

Para obtener más información sobre las actividades y las fechas de los conciertos, se pueden consultar las redes sociales de la Asociación Nacional Suzuki de Guatemala.

Fechas

Del jueves 19 al sábado 28 de noviembre del 2026

Horario

Se detallará al inscribirse

Lugar

San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Precio

De Q300 a Q1,580, según la certificación o actividad en la que se participará

Inscripciones

Disponibles a través de este enlace

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