La música, la alegría y el color recorrerán de nuevo el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala en el tradicional Desfile de Bandas Navideñas, que este año llega a su 15.ª edición.

Un total de 85 bandas musicales de la capital, municipios y departamentos del país recorrerán la emblemática Sexta Avenida para llevar la alegría de la Navidad y contagiar a todos con su peculiar ritmo.

El Desfile de Bandas Navideñas, que ya se ha convertido en una tradición de esta temporada, se celebrará el domingo 13 de diciembre del 2026, de 16 a 20 horas, y convocará a cientos de vecinos que podrán disfrutar de la actividad.

Con gorros navideños, uniformes, instrumentos y coreografías, el recorrido comenzará en el Parque Jocotenango (6a. avenida, entre 3a. y 4a. calles de la zona 2 de la capital), a las 16 horas.

Durante las cuatro horas que durará el desfile, las bandas avanzarán por la 6a. avenida, pasarán por la Plaza de la Constitución y llegarán hasta la 13 calle, donde se desviarán hacia la 7a. avenida.

En la 15 calle se reincorporarán a la 6a. avenida y continuarán hasta llegar a la Municipalidad de Guatemala (21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico), donde culminará el desfile a las 20 horas.

El objetivo del evento es “llevar alegría, paz y armonía al Centro Histórico, reuniendo a familias y vecinos en una tarde festiva llena de música y color”, según la Municipalidad de Guatemala, organizadora de la actividad.

El desfile también busca recaudar juguetes que serán entregados a los niños en la cena navideña que se celebra el 24 de diciembre.

El desfile recorrerá la Sexta Avenida, desde el Parque Jocotenango hasta la Municipalidad de Guatemala. (Imagen Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Fecha

Domingo 13 de diciembre del 2026

Horario

De 16 a 20 horas

Lugar

Inicio: Parque Jocotenango, 6a. avenida, entre 3a. y 4a. calles de la zona 2

Parque Jocotenango, 6a. avenida, entre 3a. y 4a. calles de la zona 2 Fin: Municipalidad de Guatemala, 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico

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