La Navidad llega al Centro Histórico al ritmo del jazz con el concierto Swinging Christmas, que tendrá al famoso cascanueces como el gran protagonista de la noche.

La velada combinará el jazz orquestal con melodías tradicionales como Santa viene a la ciudad, Jingle Bells y otros clásicos navideños interpretados por la Big Band Municipal.

En esta octava edición, el plato fuerte de la noche será The Nutcracker Suite (La suite de El cascanueces), una adaptación de la obra El cascanueces, del compositor Piotr Ilich Chaikovski, realizada por Duke Ellington y Billy Strayhorn.

“Este concierto será una ocasión para compartir en familia y descubrir cómo las canciones más conocidas de Navidad pueden adquirir nuevos sonidos y matices”, asegura la Municipalidad de Guatemala, promotora del evento.

La Big Band Municipal es una agrupación de jazz orquestal de Guatemala, fundada en el 2018, que reúne a músicos profesionales bajo la dirección de Gabriel Paredes Gil.

Con estilos que van desde el swing y el bebop hasta el blues, el funk, el latin jazz y el jazz contemporáneo, la orquesta dará vida al octavo concierto Swinging Christmas, que tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre del 2026.

La cita es a las 19.30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, 7a. avenida 11-67, zona 1 de la capital. El ingreso será por el sótano del Edificio de Correos (8a. avenida 11-52, zona 1).

El ingreso al concierto será libre y gratuito, sin necesidad de boleto ni registro previo.

Fecha

Miércoles 18 de noviembre del 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Centro Cultural Municipal, 7a. avenida 11-67, zona 1 de la capital

Entrada

Libre y gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.