El último viernes de noviembre llegará con ritmo latino gracias al concierto Vive Salsa, que reunirá a dos orquestas, invitados especiales y una pista de baile para cientos de asistentes.

“¡Salseros! Hay una música que nos enseñó a bailar, a enamorarnos y a celebrar. Y le debemos una noche”, convocan los organizadores del primer Vive Salsa en Guatemala.

Vive Salsa promete reunir “toda la salsa en una noche” con la participación en vivo de la orquesta salvadoreña Salsalvador All Stars y la guatemalteca La Romántica Orquesta, así como con la música de DJ Pikadillo y DJ El Sonsonero.

Para aprender nuevos pasos, habrá una clase de salsa con José Medina y un espectáculo de salsa a cargo de Axel Dardón.

Entre los invitados especiales figura Erick Sánchez, trompetista costarricense que ha tocado con artistas como Celia Cruz, Cheo Feliciano, Johnny Ventura, Luis Enrique y Rey Ruiz.

La cantante guatemalteca Isa Alarcón también se presentará en el escenario acompañada por la orquesta salvadoreña.

La cita es el viernes 27 de noviembre del 2026, a las 18.30 horas, en el Hotel Real InterContinental, 14 calle 2-51, zona 10 de la capital.

El costo de las entradas es de Q385 en preventa y Q440 en taquilla el día del evento. Pueden adquirirse en el sitio salsatik.com. Para obtener más información, está disponible el número de WhatsApp 4725-0452.

Los organizadores invitan a vestir con la temática "años dorados de la salsa en Nueva York", pues los mejores atuendos serán premiados.

“Salsalvador All Stars y La Romántica en vivo, Erick Sánchez invitado especial desde Costa Rica, Isa Alarcón, el show de Axel, clase con José Medina, DJ El Sonsonero y DJ Pikadillo, y Joseph Garrido como host”, anuncian en sus redes sociales.

Fecha

Viernes 27 de noviembre del 2026

Hora

18.30 horas

Lugar

Hotel Real InterContinental, 14 calle 2-51, zona 10 de la capital

Precio

Preventa: Q385

Taquilla: Q440

Entradas

Disponibles en salsatik.com. Más información por WhatsApp al 4725-0452.

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