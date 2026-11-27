La comuna de la capital informó que el miércoles 2 de diciembre se iniciarán los trabajos de la segunda fase en la calle Martí y explicó qué tramo abarcarán las obras y cuáles serán las rutas alternas.

El proyecto abarcará desde la 12 avenida B y 6a. calle hasta la 7a. avenida, donde se intervendrá la infraestructura vial a lo largo de 740 metros. Los trabajos se desarrollarán por tramos, durante las 24 horas del día, por lo que los conductores deberán estar atentos a los cambios en la circulación, indicó la comuna.

Según la información, la calle Martí es uno de los principales corredores viales de la capital, por donde circulan a diario alrededor de 150 mil vehículos.

El proyecto completo tendrá una duración de un mes y 15 días. No obstante, el calendario podría presentar cambios debido a las condiciones meteorológicas o situaciones imprevistas, pues cuando la lluvia represente un riesgo o impida el desarrollo adecuado de las actividades, estas podrán suspenderse de forma temporal y reprogramarse.

Esta vía cumple una función importante para la conexión con los puertos, el traslado de mercancías, las actividades logísticas y la cadena de suministros, remarcó la municipalidad.

“Para evitar que un vehículo pesado averiado obstaculice la circulación, se contará con grúas preparadas para movilizar este tipo de transporte. Además, los vehículos pesados que bloqueen el paso podrán recibir multas superiores a Q25 mil, de acuerdo con las disposiciones aplicables”, informó la comuna.

Afirmó que el proyecto se desarrollará durante una época favorable para este tipo de intervenciones, cuando disminuyen las lluvias y los estudiantes están de vacaciones escolares y universitarias.

Según su proyección, esto permitirá aprovechar el período para avanzar con el mejoramiento vial y reducir los inconvenientes a quienes transitan a diario por el sector.

La primera intervención corresponde al tramo 1, que comprende el sector de la 12 avenida B en dirección al sur, hasta el área de la 11 avenida, zona 2.

De acuerdo con la información, cada tramo que se concluya quedará habilitado de inmediato para la circulación vehicular, lo que permitirá recuperar de forma progresiva el paso en los sectores intervenidos.

Cambios en la circulación vehicular

Durante los trabajos habrá cambios en la circulación vehicular. Los conductores que transiten por la 12 avenida A, 12 avenida y 11 avenida A deberán utilizar la 6a. calle para incorporarse hacia el suroccidente por la 11 avenida.

Además, se mantendrá libre el crucero de la 11 avenida para facilitar la circulación vehicular.

Durante las labores del tramo 1 también se habilitará un carril reversible, cuyo uso será obligatorio para el transporte pesado. Esta medida permitirá organizar la circulación, en especial la de este tipo de vehículos, mientras se desarrollan las intervenciones.

Según la comuna, el ingreso y la salida de las viviendas y comercios podrían presentar algunas dificultades mientras se trabaja frente a cada propiedad; sin embargo, procurará facilitar el acceso. Las restricciones específicas se comunicarán durante los trabajos en cada tramo.

También se colocarán señales y delimitaciones para orientar a los peatones y reducir los riesgos cerca de las áreas de construcción.

Las demoliciones se efectuarán durante el día y los materiales resultantes de estas actividades se retirarán en la misma jornada, para evitar la acumulación de escombros.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito darán apoyo, en especial cuando se requiera tomar medidas para facilitar el paso de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de emergencia.

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