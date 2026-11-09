Covial llega a la recta final del 2026 con apenas el 13.85% de su meta vial

La Dirección General de Caminos (Caminos) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), principales unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), llegan a la recta final del 2026 con una ejecución presupuestaria inferior al 60%, lo que podría dejar inconclusas varias obras y proyectos viales a cargo de ambas entidades.

Según datos del Viceministerio Administrativo y Financiero del CIV, en el 2026 Covial contó con un presupuesto que sobrepasó los Q3 mil 123 millones 831 mil, de los cuales, hasta finales de octubre, reportaba una ejecución del 59%, con un saldo pendiente de ejecutar por más de Q1 mil 280 millones 770 mil.

Mientras tanto, Caminos contó con un presupuesto vigente por más de Q1 mil 875 millones, de los cuales, también hasta octubre, había ejecutado el 59.45%, lo que deja un saldo pendiente por más de Q760 millones 312 mil. La suma de los saldos deja un total de más de Q2 mil 41 millones 82 mil pendientes de ejecutar hasta el 31 de diciembre.

Según explica Delfino Mendoza, experto en infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el tiempo que estas unidades tienen para ejecutar los recursos pendientes se agota, mientras los problemas en la infraestructura vial del país persisten sin que se tenga una pronta solución.

Mendoza prevé que dicho monto podría quedar pendiente de ejecutarse al concluir el año, ya que en diciembre siempre se da una reducción en los trabajos a cargo de Covial y Caminos, como consecuencia de la actividad y el movimiento derivados de las celebraciones de fin de año.

“Mucho del trabajo que se hace en diciembre ya no se logra pagar en ese mes, sino hasta enero, y eso será con cargo al presupuesto del otro año. Diciembre no es un mes tan fructífero para avanzar en obra, esto por las fiestas, vacaciones, paralizaciones por seguridad y el tránsito que se da en Navidad y Año Nuevo”, afirma el experto.

Más de 850 kilómetros

Al 4 de noviembre, el Ministerio de Comunicaciones informó que las intervenciones en la red vial abarcan un total de 859 kilómetros de trabajos entre pavimentación, recapeo y mantenimiento preventivo en las diferentes rutas. Esto es un 13.85% de la meta vial para este año.

A inicios del 2026, el Ministerio de Comunicaciones tenía prevista la ejecución de 300 proyectos viales dentro del Plan de Mantenimiento de la Red Vial, tanto en carreteras pavimentadas y de terracería como en mantenimiento de puentes y señalización en distintas rutas del país.

La proyección de la cartera a inicios de año era alcanzar alrededor de 6 mil 200 kilómetros de bacheo en el país.

Sin embargo, al finalizar octubre, Covial reportó un total de 90 proyectos de conservación y mantenimiento vial concluidos en distintas rutas. Estos trabajos incluyeron bacheos, limpieza de carreteras, mantenimiento de caminos de terracería y conservación de rutas principales.

Los trabajos se realizaron en 20 departamentos del país, siendo Guatemala el que registra la mayor cantidad de proyectos concluidos, con 12 intervenciones, seguido de San Marcos y Suchitepéquez, con ocho cada uno. Escuintla, Jutiapa y Huehuetenango registran siete cada uno; Chimaltenango, seis; y Quiché y Santa Rosa, cinco cada uno. El resto se distribuye en distintos puntos del país.

Escuintla, Huehuetenango y Jutiapa cuentan con siete proyectos por departamento; Chimaltenango registra seis, mientras que Quiché y Santa Rosa suman cinco cada uno. Las demás intervenciones se distribuyen en diferentes regiones del territorio nacional.

En cuanto a la Dirección General de Caminos, el CIV indicó que ya se ha completado la entrega de 16 proyectos viales y que 47 adicionales se encuentran en fase de ejecución en el país sin especificar lugares.

Alcance insuficiente

Mendoza considera que, a pesar de los trabajos realizados por la cartera de Comunicaciones, aún es muy poco para cubrir la red vial del país, que abarca poco más de 19 mil kilómetros.

“Atender solamente este número de kilómetros resulta ser poco para las necesidades que hay, sobre todo en las rutas centroamericanas. Vemos tramos muy deteriorados y no todos ellos han sido contratados. Se contrataron algunos tramos donde sí están trabajando, pues se les ha estado pagando puntualmente a las empresas, entonces sí hay trabajos. Aunque, repito, el porcentaje es muy bajo con relación a las necesidades de la red vial”, aseguró.

Tomando en cuenta que a la actual administración le resta poco más de un año para concluir su gestión, Mendoza considera que se deben tomar en cuenta varios aspectos para que el próximo año no se caiga nuevamente en la misma dinámica por parte de la cartera y así tener un mayor avance en la cobertura y atención de la red vial en Guatemala.

Entre sus recomendaciones para evitar que el CIV inicie el próximo año con dificultades, Mendoza recomienda el pago de deudas para iniciar el 2027 con menos arrastre, adelantar licitaciones para trabajos de mantenimiento y, principalmente, que la cartera concluya los 13 proyectos ofrecidos en julio, entre los que sobresalen los pasos a desnivel de Ciudad Satélite, Milpas Altas, Santa Elena Barillas y Amatitlán, lo que ayudaría en gran medida a mejorar la red vial del país.

“Cada vez el tiempo se acorta y aunque hay proyectos que sí se pueden terminar, como los pasos a desnivel, que son obras relativamente pequeñas que podrían terminarse en ocho o diez meses si hay pagos a tiempo, si la empresa es responsable y tiene la capacidad para responder. Pero cada mes pasa sin que esto avance, pues es un riesgo que el ofrecimiento no se cumpla”, concluye Mendoza.