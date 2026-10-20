CIV debe cobrar más de Q9 millones a Cebco para concluir con la liquidación del paso a desnivel de la avenida Petapa

La aprobación de un saldo por cobrar a la empresa CEBCO por más de Q9 millones continúa pendiente por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según el Onceavo Informe Parcial de Auditoría a Obra Pública de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Este trámite es necesario para concluir el proceso de liquidación del proyecto de construcción del paso a desnivel de la avenida Petapa.

El informe de la auditoría realizada entre el 7 y el 25 de septiembre, indica que la Comisión de Recepción y Liquidación ya concluyó la fase de liquidación del contrato de ejecución FSS-2022-68-OBRA, pero el cierre técnico “no es definitivo, ni ejecutable hasta que la ministra –Norma Zea– o quien ejerza la máxima autoridad del CIV lo apruebe mediante resolución”. Hasta que eso ocurra, el Estado no puede cobrar formalmente esa deuda.

El monto determinado implica que “no es el Estado el que debe pagarle al contratista”, sino que, por el contrario, es la empresa CEBCO la que queda debiendo Q9 millones 333 mil 14.67.

Este monto está compuesto por dos rubros, según se detalla en el documento. El primero es de Q841 mil 866.87 por “renglones de trabajo no ejecutados”, es decir, partidas que estaban contempladas y pagadas en el contrato, pero que finalmente no se realizaron, por lo que ese dinero debe reintegrarse.

El segundo es de Q8 millones 491 mil 147.80 por “anticipo pendiente de amortizar”. En obra pública es común que el Estado entregue un anticipo al contratista para comenzar los trabajos, y ese monto luego se descuenta gradualmente de los pagos parciales mediante un mecanismo llamado amortización. Como el contrato se terminó antes de tiempo, no se alcanzó a descontar la totalidad del anticipo, por lo que ese saldo queda a favor del Estado, indicó la Contraloría. Para que el cobro sea oficial y pueda ejecutarse, únicamente falta la aprobación de la ministra de Comunicaciones, Norma Zea.

La Contraloría también resaltó que este informe se emite en cumplimiento del Nombramiento No. DAS-11-0041-2025 y de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 1567-2025, que obliga a la CGC a informar cada quince días hábiles sobre las actuaciones destinadas a cumplir con la sentencia del 13 de agosto del 2025 y el auto de aclaración del 16 de septiembre del mismo año.

Según la cartera de Comunicaciones, a través de su unidad de Comunicación Social, "tras la rescisión unilateral de los contratos de ejecución y supervisión, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) notificó los incumplimientos para el proceso de ejecución de las fianzas correspondientes, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. En cuanto al saldo por cobrar que se menciona, es lo que actualmente fue establecido en el acta de liquidación suscrita para continuar el trámite administrativo correspondiente".

Sin fecha para nueva licitación

Sobre la continuidad de la obra del paso a desnivel en la avenida Petapa, el CIV informó que se estarán realizando los estudios correspondientes para determinar si es procedente continúar con la obra actual esto en conjunto con la municipalidad capitalina.

"Se verificará el estado actual de la obra a través de estudios técnicos correspondientes, previo a continuar su ejecución. Paralelamente, se realizan reuniones con la Municipalidad de Guatemala para evaluar la actualización de los estudios y la planificación del proyecto. Con esa actualización, el proyecto se presentará nuevamente a evaluación ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). También se analiza la ruta más adecuada para el registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública" explicó la cartera.

El CIV confirmó que "sí se tiene prevista una nueva licitación" para este proyecto, pero "solo podrá convocarse cuando se cuente con los resultados de los estudios técnicos, la actualización de estudios y planificación, y la aprobación de Segeplan", lo que garantizará que la nueva contratación esté basada en la información técnica actualizada. En cuanto la fecha de la nueva licitación, se indicó que no se puede establecer, ya que dependerá de las etapas técnicas y de planificación anteriormente descritas.

El proyecto, que está a un paso de ser liquidado, se ejecutó mediante el Contrato Administrativo de Ejecución de Obra No. FSS-2022-68-OBRA, suscrito el 23 de junio del 2022 entre el Fondo Social de Solidaridad (FSS) y Mario Alejandro Ceballos Sosa, propietario de la empresa mercantil CEBCO, por un monto de Q82 millones 568 mil 852.57 y un plazo contractual de ocho meses.

La obra consistía en un paso a desnivel elevado de 303 metros de longitud, con un ancho de rodadura de 7.20 metros, dos carriles de 3.60 metros cada uno, banquetas de 1.20 metros a ambos lados, rampas de entrada y salida, barandas de protección, drenajes, señalización, alumbrado eléctrico y medidas de mitigación.

Sin embargo, el contrato fue terminado mediante la resolución No. SADS-659-2024 del 9 de diciembre del 2024, emitida por la entonces ministra en funciones Paola Alejandra Constantino, debido a incumplimientos en la ejecución. Desde entonces, la obra quedó paralizada y entró en proceso de liquidación.

Sin variación en montos pagados

El informe de la Contraloría también confirma que los montos pagados no han variado respecto de los 10 informes parciales anteriores. Según precisó, a CEBCO se le pagaron Q40 millones 113 mil 113.55, equivalentes al 40.49% de avance financiero, mientras que a la Constructora NOVARQ, encargada de la supervisión técnica, administrativa y ambiental mediante el contrato FSS-2022-78-SUP, se le pagaron Q2 millones 375 mil 222.03, equivalentes al 34.72%.

El avance físico documentado es del 40.63%, apenas superior al 39.64% reportado en el acta de recepción final CR-7-2026-FSS del 11 de mayo del 2026. La Contraloría también advierte de que los elementos estructurales, como columnas y vigas, se siguen deteriorando porque parte del acero se encuentra expuesto a la intemperie.

Durante la verificación de campo realizada el 9 de septiembre pasado, el equipo de auditoría constató la instalación de jerseys —bloques modulares— de concreto para delimitar y separar los carriles de circulación sobre la avenida Petapa, aunque aún permanecen algunos elementos pendientes de colocación. También se informó que los trabajos de colocación de material perfilado, ejecutados por Empagua, han finalizado. Pese a ello, el proyecto continúa abandonado y presenta las mismas condiciones físicas que la Contraloría reportó en los informes anteriores.

El informe de la Contraloría General de Cuentas ratifica que la obra del paso a desnivel de la avenida Petapa y 53 calle de la zona 12 permanece abandonada, con deterioro estructural visible, sin variación en los montos pagados y con una liquidación que, aunque técnicamente concluida, sigue pendiente de aprobación por parte de la máxima autoridad del CIV.

Símbolo de corrupción

El diputado Jairo Flores, del bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien ha dado seguimiento a la obra, indicó que el estado en que se encuentra el proyecto perjudica la circulación vehicular en el sector y afecta a vecinos de municipios y localidades aledañas.

“Es una obra que costó Q82 millones y que fue adjudicada en marzo del 2022, que tuvo que haber sido entregada en julio del 2023 y que es un símbolo a la corrupción en el Fondo Social de Solidaridad. Este paso a desnivel, así como está, afecta a los municipios de Villa Nueva y Petapa, y de quienes vienen de la zona 21 y van hacia la capital”, aseguró.

Según el congresista, “es inaudito” que hasta el momento se hayan invertido Q8 millones en las columnas que se encuentran en el lugar, por lo que es necesario que el Ministerio de Comunicaciones agilice las gestiones para determinar si continuarán con la obra en las condiciones en que está o si se realizará una nueva. También aseguró que darán seguimiento al asunto con las autoridades de la cartera y del Fondo Social de Solidaridad.