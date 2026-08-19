Paso a desnivel de la Roosevelt es habilitado tras casi tres años de retrasos y millonaria sanción al contratista

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) habilitó el distribuidor vial en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11. Aunque el anuncio fue presentado en la agenda oficial, el proyecto acumuló casi tres años de retraso respecto de su planificación original, desde la administración anterior, y, durante la actual, cuatro anuncios fallidos de inauguración y un incremento presupuestario.

La obra, que comenzó con un costo contractual de Q44.9 millones, terminó costando más de Q53.9 millones. Este incremento de más de Q9 millones respondió a "malos cálculos" en la planificación base.

El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, participaron en la inauguración de la obra.

Arévalo mencionó que esta es una obra rescatada de los negocios oscuros del pasado. Señaló que el proyecto pasó de ser una obra detenida por la incompetencia y la corrupción a una que ses prevé solucionará el tráfico en el área metropolitana.

Durante el 2025, los representantes del Fondo Social de Solidaridad (FSS) explicaron, en citaciones ante el Congreso de la República, los retrasos y que las deficiencias técnicas obligaron a modificar el diseño de las rampas de ingreso y a sustituir las vigas tradicionales por estructuras postensadas en el distribuidor vial de la zona 11.

Lentitud administrativa e inacción del CIV

Si bien la empresa ejecutora, Constructora Cebco, S. A., enfrentó retrasos operativos, los cuestionamientos legislativos apuntaron a la inacción de las autoridades de la cartera de Comunicaciones. Durante las fiscalizaciones se evidenció que la burocracia del CIV y del FSS impidió gestionar con agilidad los nudos administrativos del proyecto.

Diputados que citaron a los funcionarios recriminaron que las autoridades no atendieron con diligencia ni ejercieron la presión necesaria para resolver los retrasos. Los legisladores calificaron la situación como una "vergüenza" y señalaron que una obra que debió entregarse antes no puede exhibirse como un logro, ya que refleja serios problemas de gestión pública que afectaron durante años la movilidad en uno de los puntos de mayor congestión de la capital.

A los fallos de diseño se sumó la paralización de la supervisión de la obra. La empresa supervisora original, D&D Ramírez Hernández, cuyo propietario, José Elías Ramírez —excandidato a alcalde—, fue ultimado en Parramos en noviembre del 2025, abandonó sus funciones, lo que obligó al nombramiento de un supervisor temporal del FSS.

La demora del Ministerio en nombrar a una nueva entidad supervisora paralizó la ejecución en el campo por casi un año.

En relación a los atrasos de la empresa constructora, la ministra Zea comentó ayer, durante la inauguración de la obra, que la empresa se atrasó 118 días, con lo cual esta deberá pagar unos Q4.3 millones de sanción.

La postura de la constructora y la multa aplicada

Ante las acusaciones por el retraso, la constructora Cebco sostuvo que el proyecto sufrió interrupciones continuas desde el 2023, motivadas por la falta de flujo financiero y la ausencia de supervisión nombrada por el FSS.

La empresa indicó que la supervisora asignada dejó de presentarse sin explicación formal, una negligencia institucional que paralizó los frentes de trabajo al no contarse con el aval técnico para avanzar. Pese a las fricciones, la ejecutora descartó acciones legales y mantuvo la vía administrativa para concluir los trabajos finales de asfaltado y señalización.

Sin embargo, los retrasos tuvieron consecuencias financieras. Pese al costo total de Q53.9 millones, de la liquidación final se debitará una multa de Q4.3 millones impuesta a Cebco, sanción equivalente a unos 118 días hábiles de atraso.

El período sujeto a la sanción comenzó el 23 de diciembre del 2025, fecha en la que venció el último plazo anunciado por el CIV. Según los datos del FSS a principios de agosto, la empresa había recibido Q41 millones (77% de avance financiero), con un saldo pendiente de aproximadamente Q8 millones para la liquidación definitiva.

Abandono en la avenida Petapa

La gestión defectuosa en la calzada Roosevelt no es un caso aislado dentro del FSS. A principios de agosto se expuso en el Congreso la situación crítica del distribuidor vial en la avenida Petapa, obra calificada por legisladores como un "parqueo y basurero clandestino" tras permanecer tres años en total abandono.

Ubicada a pocas cuadras de una de las sedes operativas del FSS, la obra está en proceso de liquidación luego de que la empresa a cargo no presentara la documentación técnica que justificara trabajos adicionales.

Al igual que en la Roosevelt, errores de diseño en un colector de agua potable elevaron el costo original de Q82 millones a Q99 millones. Con Q40.1 millones ya desembolsados (40% de avance financiero), el FSS busca el aval de Segeplan para licitar nuevamente los Q59 millones restantes o, en su defecto, determinar si será necesario reiniciar la obra desde cero.

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