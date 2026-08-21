Caminos busca resolver derecho de vía para construcción de paso a desnivel de Santa Elena Barillas

Representantes de la Dirección General de Caminos sostuvieron una reunión con autoridades de la Municipalidad de Fraijanes y representantes de una propiedad privada ubicada en dicha localidad, con el objetivo de conversar sobre la posibilidad de adquirir el derecho de vía de esta propiedad, que está dentro del área de construcción del distribuidor vial que comunicará la CA-01 Oriente con la bifurcación a Santa Elena Barillas, Guatemala.

Durante la conferencia de prensa efectuada la noche del pasado 19 de agosto, durante la inauguración del distribuidor vial de la calzada Roosevelt, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, afirmó que esta situación por el derecho de vía ha sido uno de los principales motivos por los cuales no se han podido llevar a cabo los trabajos para la construcción de este paso a desnivel.

La funcionaria también comentó que se espera que este nuevo distribuidor vial, que forma parte del listado de los 13 proyectos viales que han sido priorizados por el Ejecutivo, pueda ser concluido en la actual administración, toda vez que “la empresa esté comprometida y que cumpla de acuerdo con el contrato”.

Atrasos en la ejecución

El contrato para la construcción de este distribuidor vial de Santa Elena Barillas fue suscrito entre la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones y la empresa Servicios Consolidados el 22 de julio del 2022 y fue aprobado el 10 de agosto de ese mismo año.

El valor total del contrato es de Q58 millones 707 mil 144.65, y se esperaba que los trabajos se dieran inicio 15 días después de haberse notificado a la empresa la aprobación, según se indica en el documento.

No obstante, los trabajos no pudieron llevarse a cabo debido a que, en el diseño original de este distribuidor, no se contaba con el derecho de vía, además de que este interfería con la salida de un centro comercial ubicado en esta área.

De esa cuenta, se llevaron a cabo una serie de modificaciones técnicas que hicieron necesario el replanteamiento de los planos y de la estructura, con el objetivo de adaptarlos a la topografía del terreno. Además, se han registrado una serie de atrasos administrativos para acordar las modificaciones, lo que ha mantenido paralizados los trabajos por cuatro años.

Entre los principales montos de la obra contenidos en el contrato identificado con el numeral 044-2022-DGC-CONSTRUCCIÓN se estipulan varios rubros, como la construcción de muros enclavados —muros de contención— por un valor de Q4 millones 920.01; la construcción de drenajes, para lo cual se requieren tubos de PVC de 72”, por un monto de Q2 millones 524 mil 954.95. También se calculó en el contrato el retiro del pavimento existente por un valor de Q1 millón 634 mil 340.15, entre otros montos.

En el 2025, los trabajos no pudieron iniciarse debido a que no se hizo la asignación presupuestaria correspondiente. De igual manera, el presente año el proyecto no cuenta con fondos asignados, según consta en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), donde también se corrobora que para el 2027 la cartera de Comunicaciones ha solicitado la totalidad de los fondos establecidos en el contrato para la ejecución de este proyecto.

Según indicó la ministra Zea, el distribuidor vial de Santa Elena Barillas forma parte de los cinco distribuidores viales que espera sean concluidos durante la gestión del presidente Bernardo Arévalo, entre los que también se encuentran los de Amatitlán: el primero, en el kilómetro 26.6 de la ruta CA-9 Sur, y el segundo, en el kilómetro 31.11 de la misma ruta; el de Ciudad Satélite, sobre la CA-1 Occidente, en el municipio de Mixco; el de Santa Lucía Milpas Altas, en la CA-1 Occidente, Sacatepéquez, yel de la calzada Roosevelt, inaugurado el pasado miércoles 19 de agosto.