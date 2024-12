Exinfante fue declarado inocente de la muerte por estrangulamiento de un vagabundo

Durante la mañana de este lunes 9 de diciembre, el exmarine estadounidense, Daniel Penny, fue absuelto del cargo de homicidio "por negligencia criminal" en la muerte por estrangulamiento de Jordan Neely, un hombre del 30 años sin hogar que contaba con antecedentes de enfermedad mental y dormía en el metro de Nueva York.

El afroamericano Jordan Neely era un imitador del cantante Michael Jackson en el tren F del Metro de Nueva York, y de acuerdo con los testigos, el lunes 1 de mayo de 2023 le estaba arrojando basura a los pasajeros y muchos dijeron que estaba actuando de "forma hostil y errática", mientras gritaba que tenía mucha hambre y sed.

En respuesta a su comportamiento, el exinfante de la marina de 25 años, Daniel Penny, se acercó a Jordan y lo estranguló durante 15 minutos hasta que quedó inconsciente. Posteriormente, Neely fue trasladado a un hospital ubicado en el distrito de Manhattan y ahí se dictaminó que había fallecido debido a "una comprensión en el cuello".

Los últimos minutos de vida de Jordan Neely en el metro de la ciudad de Nueva York fueron captados por un pasajero, quien logró grabar el estrangulamiento por parte de Penny; desencadenando semanas de protestas por parte del movimiento internacional "Black Lives Matter", captando la atención de la población estadounidense.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, le envió dos veces una nota al juez Maxwell Wiley en donde le aseguraban que no habían podido llegar a un acuerdo, tomando en consideración que el exinfante Daniel Penny declaró que había intervenido en el Metro porque creía que Jordan Neely podía atacar a otros pasajeros.

Por su parte, los abogados de Penny dijeron que su cliente solo tenía la intención de sujetar a la víctima hasta que la policía llegara al lugar, además, le aseguraron a los medios de comunicación estadounidenses que era "totalmente imposible medir cuanta presión había aplicado" en el cuello del hombre sin hogar en el tren de Nueva York.

La situación dividió a la población de Estados Unidos, quienes principalmente se enfocaron en las líneas políticas y raciales del caso: "Neely era negro y Penny es blanco. Algunos vieron a Penny como cruel y criminal, mientras que otros dijeron que fue desinteresado en su intento de proteger a los demás", comentó uno de los testigos.

Jordan Neely había sido arrestado 42 veces en 30 años, principalmente por agredir a pasajeras del metro. Otros de sus delitos más destacados son: En el 2010 amenazó de muerte a su abuelo, en el 2015 intentó secuestrar a una niña de siete años y en el 2021 agredió a una mujer de 67 años, quebrándole la nariz y fracturando su cráneo.

"Obviamente no se puede matar a alguien porque está loco y parece amenazador. El acusado podría haber sujetado fácilmente a la víctima, sin necesidad de estrangularlo hasta la muerte. Además, en ningún momento mostró arrepentimiento o remordimiento; no expresó ningún pesar”, comentó Dafna Yora, la fiscal del distrito de Manhattan.

Durante el juicio, los jurados escucharon a más de 40 testigos: Pasajeros del metro que presenciaron el suceso en el tren de Nueva York, agentes de la policía que acudieron a la escena del crimen, un infante de la marina que le enseñó a Penny las llaves de estrangulamiento, dos patólogos, un experto en psiquiatría y seis testigos de carácter.

Los cargos en contra del exmarine eran delitos graves y conllevaban la probabilidad de hasta cuatro años de prisión, sin embargo, el jurado de Manhattan ofreció la decisión final, absolviendo a Daniel Penny de los cargos de homicidio por negligencia criminal por la muerte de Jordan Neely en 2023, generando una nueva polémica en EE. UU.

