Exjugador de béisbol Tony Blanco muere en colapso de discoteca en Santo Domingo y se desconoce paradero del cantante Rubby Pérez

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Tony Blanco. Acompañamos en su dolor a sus familiares, amigos y compañeros, y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”, indicó la entidad en un escueto comunicado en redes sociales.

Blanco jugó en 56 partidos en la temporada de 2005 con los Nacionales de Washington, en la Liga Nacional de las Grandes Ligas estadounidenses.

Horas antes se conoció el fallecimiento del exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel, al derrumbarse el techo del Jet Set mientras actuaba el merenguero Rubby Pérez.

Commissioner Manfred issued the following statement today regarding the

passings of Octavio Dotel, Tony Blanco, and Nelsy Cruz in Tuesday morning’s tragedy in Santo Domingo: pic.twitter.com/hzEgQeLO0t