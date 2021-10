Facebook: las otra veces que dejó de funcionar afectando a miles de usuarios (y por qué la del 2021 sería de sus peores caídas)

Según el servicio de seguimiento de interrupciones DownDetector, la cantidad de interrupciones informadas por los usuarios se disparó para los cuatro servicios principales de Facebook alrededor de las 9.30 horas de Guatemala.

En 2008, Facebook se apagó durante casi un día entero debido a un error que dejó a muchos de los 80 millones de usuarios de la plataforma sin poder cargar sus líneas de tiempo debido a un error, según CNBC.

Facebook se enfrentó a otra interrupción importante en 2019, cuando la plataforma, que para entonces había crecido a 2 mil 300 millones de usuarios mensuales y una familia de otros servicios, se desconectó durante más de 14 horas debido a un cambio de configuración del servidor, según la BBC.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Forbes, pero dijo en un comunicado que la compañía estaba “al tanto” de las quejas y está trabajando en una solución.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

La interrupción también afectó a Workplace, la plataforma interna que los empleados de Facebook utilizan para comunicarse, dejando a muchos sin poder trabajar y creando una especie de “día de nieve”, dijeron los empleados al New York Times.

Las acciones de Facebook se desplomaron 5% en medio de una venta masiva de tecnología, empujando las acciones casi un 15% por debajo de un máximo histórico establecido el mes pasado. Con más de 2 mil 890 millones de usuarios activos mensuales el último trimestre, según las cifras autoinformadas de la empresa, Facebook es la plataforma de redes sociales más popular del mundo. Las plataformas de Facebook han experimentado varias interrupciones importantes este año.

Aunque la red social no respondió a peticiones de comentarios, el jefe de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, dijo que la caída de los servicios se debió a un “problema de red” y que la compañía trabajaba en poder actualizar todas las plataformas lo antes posible.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021