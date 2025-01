“Farage no tiene lo que hace falta”: Elon Musk sugiere que la extrema derecha británica necesita un nuevo líder

“El partido Reform [UK] necesita un nuevo líder. Farage no tiene lo que hace falta”, publicó el multimillonario estadounidense Elon Musk en X, la red social de la que es dueño.

Farage, diputado desde julio del 2024, dijo recientemente que inició negociaciones con Musk sobre un posible cuantioso donativo a su partido. Ambos se reunieron a mediados de diciembre en la residencia de Mar-a-Lago del presidente electo estadounidense Donald Trump, en Florida.

El británico no tardó en responder al ataque de Musk: “¡Qué sorpresa! Elon es una persona excepcional pero temo no estar de acuerdo con él sobre este asunto”, escribió Farage en X.

El magnate estadounidense multiplicó sus comentarios sobre la política británica en los últimos días. Además, atacó en varias ocasiones al gobierno laborista de Keir Stammer y apeló a la liberación del activista de extrema derecha Tommy Robinson.

Robinson fue condenado a 18 meses de prisión a finales de octubre del 2024 tras violar una sentencia que le prohibió repetir declaraciones difamatorias sobre un refugiado sirio.

“Sigo pensando que Tommy Robinson no encaja en Reform y nunca renuncio a mis principios”, añadió Farage.

En las elecciones legislativas de julio, tras las que el partido laborista de Keir Stamer llegó al poder después de 14 años de gobierno conservador, el partido Reform UK recibió alrededor del 14 % de los votos y obtuvo cinco diputados, entre ellos Farage.

La formación de extrema derecha cooptó muchos de los votos del partido conservador, que sufrió la peor derrota de su historia.

