FDA retira más de 19 millones de huevos por posible salmonela: cómo identificar los productos afectados

Más de 19 millones de huevos fueron retirados del mercado en Estados Unidos debido a una presunta contaminación por salmonela.

Según un comunicado de la empresa Midwest Poultry Services, publicado el pasado 22 de julio por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la empresa retiró voluntariamente 1 millón 589 mil 577 docenas de huevos de gallina.

Los huevos fueron producidos en el estado de Texas y distribuidos desde granjas de ese estado entre el 6 de junio del 2026 y el 3 de julio del 2026.

El comunicado detalla que los huevos tenían fecha de caducidad entre el 20 de julio del 2026 y el 17 de agosto del mismo año.

Los huevos se distribuyeron en tiendas de Texas, Luisiana, Oklahoma, Arkansas, Nuevo México y Misisipi. La FDA afirmó que no hay otros productos de Midwest Poultry Services que hayan sido retirados.

"Midwest Poultry Services L.P. no tiene conocimiento de ninguna enfermedad específica relacionada con sus productos", señaló la entidad.

The FDA has announced that 1.6 million eggs have been contaminated with salmonella, forcing a nationwide recall.



Last year, the Trump administration scrapped regulations to limit salmonella and laid off hundreds of food safety inspection workers. pic.twitter.com/SivtqHJkAg — FactPost (@factpostnews) July 24, 2026

La FDA explicó que la salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños, personas con el sistema inmunitario debilitado y adultos mayores.

"Las personas sanas infectadas con Salmonella suelen presentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras ocasiones, la infección por Salmonella puede provocar que el microorganismo ingrese al torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales (por ejemplo, aneurismas infectados), endocarditis y artritis", explica la FDA.

¿Cómo identificar los productos afectados?

De acuerdo a la FDA, los huevos que fueron retirados del mercado tienen un código de identificación impreso en el lateral izquierdo o derecho del envase.

"Solo se retiran los huevos con los códigos P-1950 o 0840962 y una fecha juliana entre 157 y 184 impresa en el lateral del envase", explica el FDA.

(Foto Prensa Libre: FDA)



(Foto Prensa Libre: FDA)





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(Foto Prensa Libre: FDA)





(Foto Prensa Libre: FDA)

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