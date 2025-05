Fe y fortuna: el Cónclave 2025 bajo la lupa de los apostadores en línea que juegan millones de dólares

Las apuestas sobre quién será el nuevo papa ganan terreno en medio del auge de los juegos en línea en Estados Unidos, fenómeno que ocurre mientras 133 cardenales de 70 países se concentran en el cónclave del cual saldrá el sucesor de Francisco.

El Cónclave 2025 despierta interés a escala mundial, no solo por su dimensión religiosa, sino también por los millones de dólares que se mueven en apuestas sobre su resultado.

Se sabe que Polymarket, una popular plataforma de apuestas en criptomonedas, gestiona más de US$18 millones en apuestas sobre el cónclave. Kalshi, otra plataforma del mismo tipo, maneja cerca de US$6.7 millones.

Los corredores de apuestas de Polymarket sitúan al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, como favorito, con una probabilidad del 27%, seguido por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, con el 22%. Además, Matteo Zuppi cuenta con el 11%; Pierbattista Pizzaballa, con el 10%; y Peter Erdő, con el 7%.

Los apostadores pueden “comprar” a un posible elegido o “vender”, lo que equivale a apostar que determinado cardenal no será elegido sumo pontífice. El pago de cada apuesta depende de las probabilidades fijadas en la plataforma.

Según medios internacionales, en Polymarket se han apostado más de US$1.3 millones por la candidatura del cardenal Tagle, y una cifra similar por el cardenal neerlandés Willem “Wim” Eijk, a quien los corredores de apuestas atribuyen un 1% de probabilidades.

Además, se han apostado más de US$1 millón por los cardenales Parolin, Peter Turkson y Robert Sarah, respectivamente.

Incertidumbre

Las apuestas de este tipo suelen estar rodeadas de incertidumbre, debido a que los cónclaves se caracterizan por el aislamiento de los cardenales durante el proceso de elección, lo cual limita el flujo de información.

Expertos consideran que está claro quiénes son los cardenales más conocidos que llegan al cónclave; sin embargo, advierten que esa percepción no necesariamente refleja cómo los ven sus compañeros electores.

“Creo que algunos cardenales que están bien posicionados según los corredores de apuestas y los medios, incluso por el rol prominente que tuvieron bajo el papa Francisco, pueden tener en realidad menos posibilidades que otros considerados menos probables”, dijo a CNA Tom Nash, apologista colaborador de Catholic Answers.

Añadió que antes del cónclave de 2013, el cardenal Angelo Scola era “un hombre al que muchos veían como el continuador del legado de San Juan Pablo II y Benedicto XVI”, pero no logró obtener la mayoría de dos tercios requerida, y los cardenales eligieron al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien tomó el nombre de Francisco.

Algunos católicos cuestionan la moralidad de apostar sobre el cónclave y su resultado, pues esa práctica solía estar expresamente prohibida por el Vaticano. Sin embargo, dicha norma ya no está en vigor. De acuerdo con la información disponible, el papa Gregorio XIV prohibió “bajo pena de excomunión” cualquier apuesta sobre la elección de un papa o la creación de cardenales mediante la bula Cogit Nos, de 1591. No obstante, una revisión del derecho canónico en 1918 no mantuvo dicha prohibición, y hasta ahora no se ha implementado ninguna nueva disposición al respecto.