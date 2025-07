Fiscal federal que procesó a Jeffrey Epstein y a Diddy Combs es despedida, según medios de EE. UU.

Comey es, además, la hija del exdirector del FBI James Comey, que fue despedido por el ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, después de llegar al poder por primera vez en 2017.

Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada “trama rusa” en las elecciones ganadas por Trump en 2016.

Según The New York Times, que cita a tres personas con conocimiento del asunto, Maurene Comey recibió una carta en la que se le informaba sobre su despido.

Dos de las fuentes del rotativo aseguran que la fiscal ha sido despedida bajo el artículo II de la Constitución estadounidense, que hace referencia, entre otras cosas, a los poderes del presidente.

BREAKING: The Justice Department has fired Maurene Comey, the federal prosecutor in the Sean "Diddy" Combs and Ghislaine Maxwell cases, from the United States Attorney's Office for the Southern District of New York, multiple sources say.



Read more: https://t.co/r6CVDkDq2q pic.twitter.com/JRjRyE4MLj