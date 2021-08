Fotos filtradas muestran la celebración del 60 cumpleaños de Obama

Aunque las fotos que compartieron fueron eliminadas más tarde debido a la política de privacidad del evento, ese medio publicó una en la que se ve a Obama con un micrófono en la mano y disfrutando en lo que parece una pista de baile, y otras en las que se aprecia una gran congregación de gente en la celebración de alto perfil.

El actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey estaban entre las 475 personas que habían recibido invitaciones a la lujosa celebración, en la que iba a tocar la banda de rock Pearl Jam y donde todos los invitados debían someterse a un test de covid antes de asistir, según medios estadounidenses.

Aunque se conocen pocos detalles sobre el acontecimiento, el diario digital The Hill señala que hubo actuaciones a cargo del rapero Beckham y los cantantes Alicia Keys y John Legend, y que entre las opciones para cenar había chuletón, pollo y camarones con guarnición de arroz, verduras y patatas.

Asimismo, se vieron botellas de licor, cócteles, postres y cigarros, con algunos de los invitados fumando cannabis, cuyo consumo es legal en ese estado.

“He tenido que borrarlo todo debido a las normas. Fue decididamente épico. Si trascienden videos se harán virales. Él bailó todo el tiempo. Nadie ha visto nunca así a Obama antes”, comentó Beckham en sus redes sociales.

