El presidente Donald Trump dijo este 20 de noviembre que los recientes apagones y problemas informáticos reportados en Estados Unidos se tratan de «situaciones independientes entre sí».

En una rueda de prensa ofrecida en Asia, Trump desmintió que se tratara de un «ciberataque coordinado» contra Estados Unidos.

A su vez, el mandatario subrayó la importancia de invertir miles de millones de dólares para modernizar la infraestructura de control del tráfico aéreo de EE. UU., en referencia a lo ocurrido el pasado 13 de noviembre.

De hecho, Trump diferenció todos los incidentes recientes al decir que cada entidad afectada llevaba a cabo «actualizaciones» que pueden generar «algunos problemas».

«Tenemos miles de empresas que están realizando actualizaciones (de sistemas) en este momento, y cuando llevan a cabo estas actualizaciones, surgen problemas», dijo Trump.

El presidente también fue cuestionado sobre la destitución de Sean Cairncross, director nacional de ciberseguridad en Estados Unidos, quien fue sustituido de forma interna por la directora de información del Pentágono, Kirsten Davies.

«Fue relevado del cargo porque no me pareció que esa persona fuera lo suficientemente buena», se limitó a decir el presidente.

Trump reiteró que la suspensión de despegues ocurrida el 13 de noviembre se debió a que los sistemas de telecomunicaciones son «obsoletos».

«El Congreso parece estar muy dispuesto ahora a facilitarnos los fondos necesarios para adjudicar un contrato a un grupo de empresas de alto nivel», afirmó el presidente sobre la necesidad de que el Legislativo apruebe nuevos fondos para actualizar los sistemas de telecomunicaciones.

President Trump said last week's nationwide ground stop was the result of 55-year-old equipment malfunctioning, not a cyberattack. pic.twitter.com/BX5dZFTUJP — ABC News (@ABC) November 20, 2026

Además de los vuelos suspendidos, en los últimos días se han registrado varias fallas en Estados Unidos que han afectado a grandes bancos, a la aerolínea United Airlines, al sistema global de correo electrónico que ofrece Microsoft y al servicio de mensajería de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

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