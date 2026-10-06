Funcionarios de EE. UU. buscan detalles sobre supuesta muerte por peste en Rusia y cuarentenas

La administración Trump está siguiendo de cerca los informes sobre una muerte potencialmente relacionada con la peste neumónica en Rusia, y los funcionarios advierten que aún se desconocen muchos detalles de la situación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Estado, la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégicas y otras agencias han estado trabajando para obtener más información sobre la supuesta muerte de una trabajadora de laboratorio que estaba empleada en un instituto dedicado al estudio de la peste y sobre las cuarentenas impuestas en varios hospitales de Siberia, dijeron cuatro funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir reuniones informativas internas.

La situación se ha complicado debido a la reticencia de los funcionarios rusos a compartir información, así como a los informes que apuntan a la participación de agentes de inteligencia rusos, según indicaron los funcionarios.

“No tenemos mucha información”, dijo un funcionario de salud estadounidense. “Está en Siberia. A menos que alguien tome un avión y llegue a Estados Unidos, el riesgo es bajo. Debemos estar alerta, pero sin entrar en pánico”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el lunes por la mañana a los periodistas que las autoridades rusas habían compartido información sobre una trabajadora de laboratorio infectada y su preocupación de que otros rusos pudieran verse afectados.

“Lo estamos observando y monitoreando de cerca”, dijo Rubio. “No creo que sea motivo de alarma, pero sí es motivo para estar atentos y vigilarlo”.

Rusia activa medidas antiepidémicas

A última hora del domingo, la agencia de salud pública de Rusia anunció que había emprendido “un conjunto de medidas antiepidémicas” en la región de Irkutsk, en Siberia, tras la muerte de la trabajadora de laboratorio.

La técnica de laboratorio, una mujer de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk para Siberia y el Lejano Oriente, en la ciudad de Shelekhov. Falleció tras ser diagnosticada con neumonía de origen “desconocido”, según la agencia de salud pública Rospotrebnadzor.

El instituto se creó en la década de 1930 como organismo de lucha contra la peste y posteriormente amplió su ámbito de actuación a otras enfermedades altamente peligrosas, como el cólera, la brucelosis, la tularemia y el ántrax, según su página web. Actualmente cuenta con una plantilla de 95 personas.

Funcionarios estadounidenses declararon que no podían evaluar la posible amenaza para Estados Unidos hasta que se confirmaran más detalles e instaron a los funcionarios rusos a compartir de inmediato información sobre el caso.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre si el presidente Donald Trump había sido informado de la situación.

Paul Friedrichs, un general de división retirado de la Fuerza Aérea que dirigió la Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias de la Casa Blanca antes de dejar el Gobierno en enero del 2025, dijo que Rusia debería recurrir a expertos de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea o Estados Unidos para ayudar a esclarecer la situación.

“La versión actual de que un investigador cometió un error es plausible; el error humano es la causa más común de incidentes de bioseguridad; las medidas de mitigación de riesgos reportadas parecen apropiadas para un incidente como este”, dijo Friedrichs.

“Dicho esto, los primeros informes suelen ser erróneos y Rusia históricamente no ha sido particularmente transparente sobre lo que realmente sucedió”.

Todavía no se ha confirmado si la trabajadora de laboratorio fallecida contrajo la peste neumónica, que puede provocar infecciones pulmonares graves y transmitirse de persona a persona, u otra enfermedad.

La peste neumónica es casi siempre mortal si no se trata, pero muchos pacientes se recuperan con un tratamiento rápido con antibióticos. El período de incubación de este tipo de peste es de hasta seis o siete días.

Dudas sobre lo ocurrido en el laboratorio

Varios funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, manifestaron su esperanza de averiguar si la supuesta respuesta intensificada de los funcionarios rusos se debía a que habían trabajado para alterar muestras de laboratorio de la peste existente, una técnica conocida como ganancia de función.

Ashish Jha, quien ayudó a dirigir la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia durante la administración Biden, señaló informes no confirmados sobre la participación de los servicios de seguridad rusos en la escolta de vehículos hacia hospitales. Eso sería “preocupante”, afirmó Jha.

“También sabemos que Rusia tiene un programa activo de armas biológicas ofensivas, por lo que realmente no comprendemos del todo lo que sucedía en estas instalaciones”, añadió.

La situación en Rusia ha suscitado un mayor escrutinio a raíz de la pandemia del coronavirus. Algunos legisladores, científicos y el propio Trump han afirmado que el brote de coronavirus se originó por una fuga en un laboratorio de China.

Según un medio de comunicación ruso, la técnica “supuestamente rompió un tubo de ensayo que contenía el patógeno de la peste neumónica” el 25 de septiembre, enfermó poco después y fue trasladada a un hospital, donde falleció el viernes.

Ese mismo día, el gobernador regional, Igor Kobzev, anunció que se había reunido con la jefa de sanidad pública de Rusia, Anna Popova, quien había viajado personalmente a Irkutsk para dar seguimiento a “la información surgida sobre un presunto caso de una infección altamente peligrosa en un residente de la región”.

El gobernador de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, declaró que la empleada falleció “posiblemente a causa de la peste”, pero señaló que “no hay brotes de peste” en su región.

Tsydenov es el único funcionario que ha declarado públicamente que la causa de la muerte de la técnica podría estar relacionada con la peste.

EE.UU. vigila posible brote de peste pulmonar en Rusia



El secretario de Estado Marco Rubio señaló que la enfermedad en cuestión puede propagarse rápido, razón por la cual están monitoreando lo que ocurre en la ciudad de Irkutsk, en Siberia. (mn)https://t.co/9pCuNR37xK — DW Español (@dw_espanol) October 5, 2026

Entre 90 y 200 posibles contactos

Según informaciones no confirmadas de la prensa rusa, la mujer podría haber expuesto a entre 90 y 200 personas en el hospital donde fue tratada y posteriormente falleció.

Las personas que estuvieron en contacto con la técnica de laboratorio han sido examinadas y continúan siendo monitoreadas mediante “pruebas de laboratorio diarias”, dijo Maxim Modin, alcalde del distrito de Shelekhovsky, en la región de Irkutsk.

El centro médico donde la mujer fue atendida ha sido puesto en cuarentena, según declaró Modin en un comunicado publicado el sábado en la aplicación de mensajería Telegram.

“Las operaciones de laboratorio se han suspendido; no se están recogiendo muestras y no se están realizando las pruebas programadas para pacientes hospitalizados”, dijo.

Si se produce un contagio entre esas personas, las autoridades sanitarias rusas “pueden realizar los estudios epidemiológicos básicos, poner en cuarentena y aislar a quienes enfermen”, declaró el funcionario de salud estadounidense. “Ahora que están al tanto y en alerta, supongo que podrán tratar a los enfermos con bastante rapidez”.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que las redes de respuesta de laboratorios y los proveedores de servicios de emergencia de Estados Unidos deberían estar equipados para responder a la peste neumónica si se detecta un caso en el país.

Si las autoridades rusas confirman que la muerte fue causada por peste neumónica, deben informarlo a la OMS. Sin embargo, dicho informe podría demorarse mientras los funcionarios rusos realizan análisis de laboratorio y de muestras de tejido para confirmar la presencia de la bacteria Yersinia pestis, causante de la enfermedad, según indicó un funcionario de salud estadounidense.

El Kremlin llama a la calma tras la alerta de EE.UU. sobre un posible brote de peste pulmonar en Siberia.https://t.co/IAGCBwcylh — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 5, 2026

Qué es la peste neumónica y cómo se transmite

La peste es una enfermedad infecciosa que suele afectar a pequeños mamíferos y sus pulgas. Los humanos pueden infectarse por la picadura de pulgas o animales infectados, por contacto sin protección con fluidos corporales infecciosos o materiales contaminados, o por inhalación de partículas respiratorias de un paciente con peste neumónica.

Si bien la peste fue tristemente conocida como la “Peste Negra” durante el siglo XIV, causando más de 50 millones de muertes en Europa, la enfermedad ahora es tratable con antibióticos y con el uso de precauciones estándar para prevenir infecciones.

La peste es una enfermedad poco frecuente pero persistente en las zonas rurales del oeste de Estados Unidos y en ciertas regiones de África y Asia. Se han registrado epidemias de peste más recientes en África, Asia y Sudamérica, y la mayoría de los casos en humanos desde la década de 1990 se han producido en África. La enfermedad sigue siendo endémica en varios países, como la República Democrática del Congo.

La peste bubónica es la forma más común de peste a nivel mundial y es causada por la picadura de una pulga infectada. La transmisión de la peste bubónica de persona a persona es poco frecuente.

La peste neumónica es la forma más virulenta. Los síntomas pueden aparecer rápidamente, a veces en las 24 horas posteriores a la infección. Se transmite de persona a persona a través de partículas respiratorias. Sin un diagnóstico y tratamiento precoces, la peste neumónica es mortal. Sin embargo, según la OMS, cuando se detecta y trata a tiempo, dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas, las tasas de recuperación son altas.

Según los CDC, en Estados Unidos se notifican anualmente un promedio de siete casos de peste humana, y la mayoría se producen en el oeste del país, especialmente en el norte de Nuevo México y en Arizona.