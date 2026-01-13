Gobierno Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

Este 13 de enero, el Gobierno de Costa Rica denunció un supuesto plan cuyo objetivo era asesinar al presidente Rodrigo Chaves.

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, informó que desde el 12 de enero se tuvo conocimiento sobre un “complot para asesinar al presidente”.

Agregó que una “fuente confidencial” alertó a la institución sobre el pago efectuado a un supuesto sicario que ejecutaría el atentado contra el mandatario costarricense.

“Nos alerta claramente sobre un pago a un sicario que quiere atentar contra la vida del presidente de la República”, afirmó Torres.

El jefe de la DIS ofreció declaraciones a los medios frente a la fiscalía, donde presentó la denuncia por el supuesto complot.

Torres no quiso opinar sobre si este plan tendría alguna relación con las elecciones presidenciales, previstas para dentro de poco más de dos semanas.

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), Jorge Torres, presenta ante la Fiscalía una denuncia penal por supuestas amenazas contra la vida del presidente del país, Rodrigo Chaves.https://t.co/30sTZlWidq — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 13, 2026

“No quisiera ahondar en eso”, dijo el director de la DIS, aunque añadió que la seguridad de Chaves y de su familia será reforzada.

Por otro lado, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, informó a los medios que se investiga a una sospechosa de estar vinculada con el plan.

Sin ofrecer más detalles, Díaz se limitó a señalar que la sospechosa es una persona “bastante activa en las redes sociales”.

Agregó que no es sorprendente que “miembros del poder Ejecutivo reciban amenazas” y recordó que el personal encargado de las investigaciones fiscales suele ser objeto de intimidaciones.

