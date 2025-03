Google lanza en su buscador un “modo con inteligencia artificial”

Esta opción, que de momento solo es “un experimento preliminar” para los suscriptores de Google One AI Premium, puede responder a preguntas más complejas, según la empresa.

“Puedes preguntar cualquier cosa que tengas en mente y obtener una respuesta útil impulsada por IA con la capacidad de ir más allá con preguntas de seguimiento y enlaces web útiles“, destaca el titán tecnológico en un comunicado.

Con esta herramienta, Google busca competir con Perplexity o ChatGPT Search, que ofrecen sistemas de búsquedas similares con IA.

“Como con cualquier producto de IA en etapa inicial, no siempre lo haremos bien. Por ejemplo, si bien nuestro objetivo es que las respuestas de IA en la Búsqueda presenten información en función de lo que está disponible en la web, es posible que algunas respuestas puedan adoptar una personalidad o reflejar una opinión particular sin querer“, avisa en su comunicado la empresa.

