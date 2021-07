“Hago responsable al gobierno”: Youtuber cubana Dina Stars es detenida mientras daba una entrevista en vivo

Dina Stars fue detenida en plena entrevista por autoridades policiacas de Cuba. (Foto Prensa Libre: Marca/YouTube)

La población cubana ha salido a la calle a protestar debido a la dictadura que viven desde hace décadas en el país y ha generado la mayor manifestación en más de medio siglo.

Como respuesta a esta situación, la represión del gobierno y las autoridades policiales ha sido inmediata durante estas protestas. Un claro ejemplo de ello se vivió este martes durante una entrevista en vivo.

Diana Stars, youtuber cubana que ha manifestado su postura en contra del régimen dictatorial de Cuba, fue detenida por la policía mientras hablaba con el canal español Cuatro sobre la situación actual que enfrenta el país caribeño.

“Hace mucho tiempo que no creemos en ningún régimen”, fueron las palabras de Dina previo a escuchar que la policía cubana estaba afuera de su domicilio.

“La seguridad está ahí afuera. Tengo que salir”, comentó angustiada Dina a Marta Flich, presentadora del programa español Todo es mentira.

Inmediatamente después, la youtuber cubana pidió a Miloh, amiga cercana que se encontraba en su vivienda, que siguiera transmitiendo para observar en vivo lo que estaba ocurriendo con la policía local.

La amiga de Dina intentó grabar la conversación entre la youtuber y la policía cubana a petición de Marta Flich, con la sugerencia que no pusiera en peligro bajo ninguna situación.

Luego de unos minutos, Dina regresó para informar que las autoridades la llevarían detenida. Asimismo, hizo responsable al gobierno por cualquier atentado contra su vida.

“Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos”. Me tengo que ir”, concluyó Dina en la entrevista.

Tras este impactante acontecimiento, Eddy y Miloh, amigos de Dina, continuaron hablando con el programa y pidieron ayuda a la prensa internacional para que la detención de su compañera fuera transmitida en todo el mundo.