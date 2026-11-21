Al menos 20 presuntos integrantes de bandas armadas haitianas murieron en una operación policial en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, informó este sábado 21 de noviembre la Policía Nacional de Haití (PNH). El balance policial asciende a 54 presuntos integrantes de esos grupos muertos en dos días.

La institución precisó que el operativo tuvo lugar el viernes 20 y que los fallecidos se suman a los 34 del jueves 19 en la misma localidad. Las fuerzas de seguridad mantienen allí el despliegue de vehículos blindados y drones.

Las operaciones se desarrollan en coordinación con la Task Force de Vectus Global, una empresa militar privada que presta servicios al Gobierno haitiano. Su fundador, Eric Prince, fue integrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense.

Según medios locales, las operaciones también cuentan con el apoyo de efectivos salvadoreños desplegados en el país desde hace un mes.

“Nuestras unidades, con el apoyo del grupo de trabajo, siguen ampliando su presencia en los territorios controlados por los bandidos criminales”, señaló la PNH en un comunicado.

La Policía reiteró que su objetivo es recuperar los territorios donde operan las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y zonas de Artibonito, Centro y Oeste.

Operasyon nan Matisan 2A : plis pase 20 bandi mòtèlman blese. #PNH #P4000 #SEKIRITE PNH la pou ou ! PNH la pi prè ou ! https://t.co/QjuWqeQcCm — PNH (@pnh_officiel) November 21, 2026

Martissant, situado en el acceso sur de la capital haitiana, es uno de los sectores afectados por la presencia de grupos armados que aterrorizan a la población.

Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas criminales.

La PNH suele dirigir los ataques contra las bandas armadas con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés). Los ataques se han intensificado desde la llegada, hace un mes, de un contingente de más de 2,000 soldados fuertemente armados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tres de esos militares murieron y otro resultó herido “por una detonación” mientras trabajaban con material explosivo en un campamento en Haití, según la Fuerza Armada salvadoreña.

Operasyon Fòs Lòd yo nan Matisan : 34 bandi blese mòtèlman. #PNH #P4000 #SEKIRITE PNH la pou ou ! PNH la pi prè ou ! https://t.co/hjcOGhWblZ — PNH (@pnh_officiel) November 19, 2026

Bukele intervino en Haití para buscar a cuatro militares salvadoreños que formaban parte de la GSF. Bandas armadas los emboscaron el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Hasta la fecha se desconoce su paradero.