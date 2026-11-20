Mediante un mensaje en redes sociales, la Fuerza Armada de El Salvador confirmó que cuatro salvadoreños que se encuentran en Haití fueron afectados por una explosión.

La institución afirma que dos de ellos perdieron la vida, mientras que los otros dos resultaron heridos y recibieron atención médica.

«Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos», señaló la Fuerza Armada.

Se trata del primer incidente que ha dejado salvadoreños fallecidos y heridos en Haití desde el despliegue de unidades militares del país centroamericano.

Medios internacionales señalan que los soldados salvadoreños habrían resultado afectados mientras trabajaban con material explosivo en un campamento en Haití.

Más de 2 mil militares salvadoreños se encuentran en Haití para buscar a cuatro soldados del país centroamericano que fueron emboscados y desaparecieron el pasado 18 de octubre, cuyo paradero aún se desconoce. En este contexto, han apoyado operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

EN DESARROLLO:



Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos.



Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están… — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026

Al menos 4 mil 595 personas murieron y otras 2 mil 50 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad.

Lea también: Nayib Bukele inscribe su candidatura para un tercer mandato en El Salvador: Así llega al 2027