Hallan a dos personas muertas en el compartimento de un avión que aterrizó en Florida

Durante la noche del pasado lunes 6 de enero, alrededor de las 23:10 horas de Florida, dos personas fueron encontradas muertas en uno de los espacios de la rueda de un Airbus A320, un avión comercial para vuelos de media distancia, cuyo modelo es propiedad de JetBlue Airways Corporation, una aerolínea estadounidense de bajo costo.

El A320 de JetBlue aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, ubicado en el Condado de Broward, Florida. Los cuerpos fueron descubiertos durante una inspección de mantenimiento posterior al vuelo y, por el momento, se desconocen las identidades de las personas.

"Las circunstancias en torno a cómo accedieron estas personas a la aeronave siguen bajo investigación", agregó la corporación JetBlue, la cual también indicó que el avión A320 en donde se encontraron a los fallecidos había operado recientemente como el vuelo 1801, proveniente desde el Aeropuerto John F. Kennedy ubicado en Nueva York.

El descubrimiento de las dos personas muertas en el compartimento del avión se produce tan solo dos semanas después de que se encontrara un cuerpo en el espacio de las ruedas de un vuelo desde Chicago, Illinois hasta Maui, Hawaí; el cual también fue hallado por el personal de una aerolínea estadounidense durante la Nochebuena.

"Esta es una situación desgarradora y estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades para apoyar sus esfuerzos por comprender cómo ocurrió esto", agregó la corporación de JetBlue a través de un comunicado, tomando en cuenta que las dos personas se encontraban en el tren de aterrizaje de su avión.

De acuerdo con la aerolínea, el vuelo 1801 de JetBlue en el que se produjo el hallazgo de los fallecidos había despegado desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy ubicado en Nueva York a las 19.30 horas del lunes 6 de enero; posteriormente, el avión aterrizó en la terminal 3 del aeropuerto Fort Lauderdale de Florida a las 22:42 horas.

"En este momento, las identidades de las dos personas que lograron permanecer en el compartimento del avión durante más de tres horas, y las circunstancias que rodearon la manera en la que accedieron a la aeronave siguen bajo investigación", agregó JetBlue, cuya base principal está localizada en el Aeropuerto John F. Kennedy.

El aeropuerto de Fort Lauderdale es la tercer terminal aérea, en cuestión de tráfico de pasajeros, en todo el estado de Florida, solo por detrás de los ubicados en las ciudades de Orlando y Miami, por lo que se especulaba la cancelación o retraso de decenas de vuelos en el Condado de Broward, tras el lamentable descubrimiento de los cuerpos.

La portavoz del gobierno de la ciudad de Fort Lauderdale indicó que el incidente de los dos fallecidos encontrados en el tren de aterrizaje del avión de JetBlue "no ha tenido impacto alguno" en las operaciones del aeropuerto, donde a las 8 horas del martes 7 de enero se reportan 7 vuelos cancelados y 17 retrasados debido al mal tiempo.

El compartimento del tren de aterrizaje en donde fueron ubicados las personas fallecidas en Fort Lauderdale es un lugar en donde usualmente se cuelan varios polizones a pesar de los enormes riesgos que existen, entre los que se encuentra principalmente la falta de oxígeno y el frío extremo al que se ven sometidos durante los vuelos.

