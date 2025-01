Falla segundo intento por contratar sistema de aire acondicionado para el Aeropuerto La Aurora

Se trata del segundo evento de licitación pública que se realiza, el cual fue lanzado el 28 de octubre del 2024 y la recepción de ofertas fue el 10 de diciembre, ya que el primero realizado en julio del año pasado 2024, no fue adjudicado.

La segunda licitación pública es identificada en el sistema Guatecompras con el NOG 24319767.

Dentro de esta se recibieron ofertas de la empresa Servicios Garantizados de Construcción Eléctrica de Guatemala, S. A., cuya oferta total por los tres bienes y servicios requeridos es por Q75 millones.

También, participó la empresa, Grupo Expertos Centroamericanos en Electromecánica, S. A., que ofertó por Q38 millones 996 mil 547.

En un acta emitida el 27 de diciembre del 2024 y divulgada en Guatecompras el 2 de enero del 2025, la Junta Licitadora explica que ambas empresas cumplieron con los requisitos fundamentales determinados en las bases de licitación, pero establecieron que era necesario solicitar a los oferentes que ampliaran información de varios requisitos, aspecto que permiten los documentos de la licitación y el decreto 57-92 que contiene la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin embargo no se volvió a cumplir con algunos de los requisitos, por lo que tomaron la decisión de rechazar las ofertas porque no cumplieron con la totalidad de los requisitos no fundamentales solicitados en las bases de licitación.

Ahora las entidades contratantes como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), tienen planificado lanzar una tercera licitación para lo cual están trabajando en las bases.

Fernando Suriano, viceministro de Transporte, explicó que se procederá a subir nuevamente las bases de licitación para un nuevo evento ya que es lo que la ley manda en estos casos y y se trabajará en ello porque es un tema urgente. Además, que el equipo técnico está haciendo planes preventivos.

Explicó que cuando son requisitos fundamentales los que no se logran cumplir en las ofertas lo que la ley establece es efectuar una nueva licitación, por lo que “se van nuevamente a lanzar las bases para que las empresas que aplican cumplan todos los requisitos”.

Eventos

Los eventos han despertado el interés de diversas empresas que asisten a las visitas técnicas, pero posteriormente varias ya no presentaron ofertas.

La solicitud de contratación surge de la necesidad de la climatización general del edificio de la terminal aérea del AILA para poder otorgar un ambiente en temperatura de confort a pasajeros y usuarios de la misma, así como su correcta automatización para la eficiencia del sistema de aire acondicionado, según los datos de la licitación.

El proceso con el NOG 24319767 que corresponde a la segunda licitación aún está vigente en el sistema Guatecompras le aparece estatus en evaluación.

El servicio solicitado en este evento es en tres fases: