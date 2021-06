Hombre habría intentado secuestrar un avión en pleno vuelo, pero sobrecargo lo impide y lo ata de manos

Un vuelo proveniente de Los Ángeles debió aterrizar de emergencia en Albuquerque, Nuevo México, tras la detención de un hombre que habría intentado secuestrar la aeronave.

El avión salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 11:30 horas y su destino era Nashville, Tennessee.

Lea también: Video: Un murciélago obligó a un avión procedente de India a retornar de emergencia al aeropuerto

Mientras el avión estaba en pleno vuelo, un hombre intentó entrar en la cabina de los pilotos, por lo que fue atado de manos con una cremallera.

Varios pasajeros reaccionaron en redes sociales y agradecieron a los sobrecargos por haber detenido al hombre. El usuario @NoKapRich agradeció a uno de los sobrecargos que intervino en el incidente y dijo que “merece un premio”.

@Delta this man needs an award.. just saved the plane. LA flight to Nashville.. pic.twitter.com/WZWO7bK4L5

Otro pasajero captó el momento en el que el sobrecargo ata de manos al sujeto.

Le puede interesar: Medidas preventivas para evitar el coronavirus mientras viajas en avión

El avión debió aterrizar de emergencia en Albuquerque, Nuevo México, a las 14:30 horas, donde el hombre fue arrestado por la Policía estatal y luego entregado al FBI.

La sede del FBI en Albuquerque confirmó que la situación está sujeta a una investigación en curso y que “no hay amenazas actuales para el público”.

The #FBI is responding to a report of a diverted flight at @ABQSunport. There is no threat to the public at this time. pic.twitter.com/GmnOdZPact

— FBI Albuquerque (@FBIAlbuquerque) June 4, 2021