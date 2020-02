Hosni Mubarak, expresidente egipcio derrocado en primavera árabe, muere a los 91 años

View this post on Instagram

"ستظل مصر هي الباقية فوق الأشخاص و فوق الجميع و ستظل بلداً عزيزاً لا يُفارقني أو أفارقه حتى يواريني ترابه و ثراه و سيبقى شعباً كريماً يبقى أبد الدهر مرفوع الرأس و الراية موفور العزة و الكرامة "