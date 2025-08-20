Huracán Erin amenaza costa este de Estados Unidos con oleaje peligroso

El sistema se ubicaba unos 645 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, lo que representa una seria amenaza para el litoral estadounidense. La agencia federal, con sede en Miami, subrayó que Erin, huracán de categoría dos en la escala Saffir-Simpson, generará condiciones extremadamente peligrosas en las playas, con oleaje intenso y corrientes de resaca que ponen en riesgo la vida de bañistas y surfistas.

Las autoridades instaron a la población en zonas costeras de Carolina del Norte y Virginia a acatar de inmediato las órdenes de evacuación y medidas de seguridad locales, ante lo que describen como una situación potencialmente mortal por marejadas y oleaje.

Meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores del ciclón comenzarán a deteriorar las condiciones climáticas en Carolina del Norte a partir de esta tarde, con marejadas ciclónicas y fuertes corrientes que representan un riesgo para la vida.

Está vigente un aviso de marejada ciclónica desde Cape Lookout hasta Duck, Carolina del Norte, así como un aviso de tormenta tropical entre Beaufort Inlet y la frontera con Virginia, incluyendo Pamlico Sound y Albemarle. También rige una vigilancia de tormenta tropical más al norte, hasta Chincoteague, Virginia, y en Bermudas. El ojo del huracán se encontraba a unos 900 kilómetros al oeste-suroeste de Bermudas. Erin se desplaza hacia el nornoroeste a 20 kilómetros por hora, con previsión de girar hacia el norte y noreste entre hoy y mañana, antes de acelerar rumbo al Atlántico nororiental el viernes.

Los vientos huracanados se extienden hasta 150 kilómetros del centro, y los de tormenta tropical, hasta 425 kilómetros. Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde, África, donde causó siete muertes, y se convirtió en huracán el viernes, tras la formación de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal. Este último fue el primero en tocar tierra en EE. UU. en el 2025, donde dejó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.