Huracán Isaías se fortalecerá más y estos serán sus efectos en EE. UU. el viernes y el fin de semana

El Servicio Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha actualizado este 8 de octubre el estado de Isaías, que este jueves se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1.

En su reciente boletín informativo, el NHC afirma que Isaías se encuentra a 270 kilómetros al norte de Progreso, México, y a 610 kilómetros al sur de la desembocadura del río Mississippi.

Debido a que Isaías se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 1, se han emitido advertencias por fuertes lluvias y una marejada ciclónica.

La marejada ciclónica, según el NHC, se extendería desde el río Steinhatchee hacia el este hasta el río Suwannee, Florida.

"Se mantiene vigente un aviso de huracán desde Ocean Springs, Misisipi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, Florida", afirma el NHC.

Hurricane #Isaias Advisory 8A (1 PM CDT, Thu Oct 8): Isaias Expected to Strengthen Further. Preparations to Protect Life and Property from Storm Surge and Damaging Winds in the Warning Area Should Be Rushed to Completion Today. https://t.co/GrztW6mQJV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2026

El NHC dice que Isaías se mueve hacia el este-noreste a una velocidad de 17 km/h.

"Se espera un giro hacia el noreste más tarde hoy, seguido de un giro hacia el norte el viernes", señala la entidad.

Se prevé que Isaías pase al norte de la península de Yucatán este jueves y toque tierra en la costa norte del Golfo de México, dentro del área de alerta, entre la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado.

A life-threatening storm surge is expected from the Mouth of the Mississippi River to Suwannee, Florida. Residents in the warning area should follow advice given by local officials and evacuate immediately if told to do so.



Damaging hurricane force-winds are expected over… pic.twitter.com/yKhKuzzCOH — National Weather Service (@NWS) October 8, 2026

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