Internacional
Huracán Isaías se fortalecerá más y estos serán sus efectos en EE. UU. el viernes y el fin de semana
El NHC informó que Isaías se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 1, y tendrá efectos importantes en EE. UU. durante el fin de semana.
FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía satelital cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense que muestra el huracán Polo (arriba) avanzado hacia México. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Servicio Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha actualizado este 8 de octubre el estado de Isaías, que este jueves se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1.
En su reciente boletín informativo, el NHC afirma que Isaías se encuentra a 270 kilómetros al norte de Progreso, México, y a 610 kilómetros al sur de la desembocadura del río Mississippi.
Debido a que Isaías se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 1, se han emitido advertencias por fuertes lluvias y una marejada ciclónica.
La marejada ciclónica, según el NHC, se extendería desde el río Steinhatchee hacia el este hasta el río Suwannee, Florida.
"Se mantiene vigente un aviso de huracán desde Ocean Springs, Misisipi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, Florida", afirma el NHC.
El NHC dice que Isaías se mueve hacia el este-noreste a una velocidad de 17 km/h.
"Se espera un giro hacia el noreste más tarde hoy, seguido de un giro hacia el norte el viernes", señala la entidad.
Se prevé que Isaías pase al norte de la península de Yucatán este jueves y toque tierra en la costa norte del Golfo de México, dentro del área de alerta, entre la noche del viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado.
Lea también: Tormenta tropical Isaías se aleja a 695 km de Petén, pero sus efectos provocarán más lluvias en Guatemala