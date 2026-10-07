25 condados en alerta: Las áreas de Florida en riesgo por la tormenta tropical Isaías

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho este 7 de octubre que las autoridades del estado se preparan para la llegada del ciclón Isaías, que se ha convertido en tormenta tropical y se prevé que se convierta en huracán el próximo viernes.

Mediante un mensaje en su red social X, DeSantis dijo que Isaías podría tocar tierra como un huracán de categoría 3 y afectaría principalmente la zona entre Mobile, Alabama, y Pensacola, Florida.

"El lado 'sucio' de la tormenta es el lado este, que se proyecta que será grande. Significará impactos en toda la Panhandle", dijo el gobernador en X.

La noche del pasado 6 de octubre, DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados del norte de Florida.

La orden ejecutiva permite al estado movilizar suministros y personal de emergencia antes de la llegada del sistema, que afectará principalmente la costa noroccidental de Florida, conocida como Panhandle, incluida la capital estatal, Tallahassee.

Recientemente, el Centro Nacional de Huracanes prevé que Isaías se convierta en huracán entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre, mientras continúa su trayectoria hacia la costa norte del Golfo.

También se prevé que Isaías pueda tener vientos de hasta 85 kilómetros por hora, aunque el organismo advirtió que unas aguas con temperaturas cercanas a récord para esta época del año podrían favorecer una intensificación rápida.

El NHC detalló que el huracán pasará desde Bay St. Louis, Mississippi, hasta Indian Pass, en el Panhandle, y solicitó a los residentes que estuvieran preparados para prolongados cortes de luz.

We are preparing for Isaias to make landfall in the Mobile-Pensacola region as a category 3, which is a major hurricane.



The ”dirty” side of the storm is the east side, which is projected to be large. Will mean impacts across the Panhandle. https://t.co/Q8j1HN6R8v — Ron DeSantis (@RonDeSantis) October 7, 2026

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