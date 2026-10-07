Tormenta tropical Isaías se convertirá en huracán el viernes y estos son los riesgos para EE. UU.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha emitido este 7 de octubre varias vigilancias de huracán debido a la tormenta tropical Isaías, la cual se tiene previsto que llegue a la costa norte del golfo de México el próximo viernes.

En su más reciente boletín informativo, el NHC afirmó que se espera que Isaías se convierta en un fuerte huracán antes de acercarse a la costa norte del Golfo.

"Existe un riesgo creciente de marejada ciclónica que amenaza la vida a lo largo de porciones de la costa norte del Golfo, y se ha emitido una vigilancia de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Yankeetown, Florida", dijo el NHC.

Isaías también podría presentar riesgo de fuertes vientos, los cuales pueden ser dañinos en áreas como el Panhandle de Florida, el sur de Alabama, Mississippi, Indian Pass y Florida.

"La tormenta provocará fuertes lluvias en la costa central del Golfo de EE. UU. y gran parte del sureste desde el viernes hasta el fin de semana", afirma el NHC.

Los mayores riesgos que podría generar Isaías son inundaciones repentinas y urbanas, junto con inundaciones aisladas de ríos.

OCT 7: Dr. Michael Brennan provides the latest updates on Tropical Storm #Isaias from the National Hurricane Center: https://t.co/If6JmOQZdL

For more detailed forecasts and written text updates, visit: https://t.co/LdN0AS8SKM pic.twitter.com/h8CeeJsiJp — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2026

Isaías se ha convertido en la novena tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes que se registra en el Atlántico.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo, porque hasta ahora no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen, entre otros factores, al fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récords históricos.

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