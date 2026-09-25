Huracán Nolo: ¿por qué se fortaleció tan rápido y qué se espera en Hawái?

El huracán Nolo, la más reciente tormenta del Pacífico, se acerca peligrosamente a las islas del sur de Hawái e impacta el estado durante una temporada tropical intensificada por el "súper El Niño" de este año, según informó CNN este 25 de septiembre.

Nolo alcanzó rápidamente la categoría 2 este viernes por la mañana y se encuentra a unos 281 kilómetros al sur de la Isla Grande de Hawái, mientras avanza hacia el norte. Esta rápida y peligrosa intensificación —un fenómeno en el que los vientos aumentan con fuerza en menos de un día— se está volviendo más común debido al calentamiento global provocado por la contaminación, lo que mantiene en alerta máxima a las autoridades ante el alto riesgo de inundaciones y deslaves.

La Isla Grande sufrirá los efectos más severos del huracán Nolo a medida que este continúe fortaleciéndose y se acerque más entre la noche de este viernes 25 y el sábado 26 de septiembre. Las lluvias extremas representan la amenaza más grave, aunque el sistema también traerá fuertes vientos y condiciones peligrosas en el mar.

Ante este panorama, el gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia debido a los efectos previstos del huracán.

Precipitaciones y vientos extremos

Las primeras bandas de lluvia comenzaron a rozar la Isla Grande el jueves por la noche. Este viernes se extendieron hacia una mayor parte de la isla y alcanzarán Maui, Lanai y Molokai el sábado.

Aunque los pronósticos de acumulación de lluvia han disminuido ligeramente, el Centro Nacional de Huracanes prevé precipitaciones de entre 25 y 38 centímetros en las zonas orientales y meridionales de la Isla Grande, que podrían alcanzar hasta 90 centímetros en terrenos altos. Esto representa un riesgo crítico, ya que la región aún se recupera de las inundaciones catastróficas provocadas el mes pasado por el huracán Lala, que dejó más de un metro de lluvia debido a sus escarpadas montañas.

En la vertiente occidental se estiman entre 13 y 20 centímetros de lluvia; en Maui, de 10 a 20 centímetros, con hasta 40 centímetros en zonas aisladas; y en el resto de las islas principales, entre 2.5 y 7.6 centímetros.

Además de las precipitaciones, Nolo representa una amenaza considerable por vientos destructivos. Se pronostican vientos con fuerza de tormenta tropical superiores a 65 km/h y posibles vientos con fuerza de huracán superiores a 120 km/h en el sur de la Isla Grande desde este viernes y al menos hasta el sábado, con ráfagas más intensas en zonas de mayor altitud.

El contexto del "súper El Niño"

Esta intensa temporada tropical ha sido propulsada por el "súper El Niño" de este año, que ha generado aguas oceánicas extremadamente cálidas y ausencia de cizalladura del viento, condiciones que favorecen la formación de tormentas severas.

Nolo es una de las 19 tormentas con nombre que han recorrido el Pacífico oriental y central hasta la fecha, cifra que supera el promedio habitual de 15 tormentas en toda la temporada. De forma simultánea, los huracanes Odalys y Polo también se desplazan por el Pacífico.

Medidas de prevención y cierres