ICE captura al reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, El Chulo, acusado de pertenecer a una pandilla

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) capturaron al reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido en el ámbito artístico como El Chulo, a quien señalan de integrar una pandilla. Sin embargo, personas allegadas afirman lo contrario.

Díaz Rodríguez fue detenido por el ICE el 22 de enero en Miami.

“Díaz Rodríguez es un individuo que intentó cometer asesinato, un inmigrante ilegal con antecedentes penales proveniente de Cuba y miembro activo conocido de la pandilla Latin Kings”, informaron las autoridades en un comunicado.

“Ingresó legalmente a Estados Unidos el 28 de diciembre del 2011 con una visa de prometido”, añade el documento.

No obstante, dos mujeres cercanas al reguetonero expresaron que dichas acusaciones carecen de fundamento.

“Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por Abel”, dijo María Karla Castro.

“El papá de mi niño es una persona noble, tranquila, centrada”, comentó Eleannys Almanza.

Según medios locales, ambas tienen hijos con Díaz Rodríguez. Otras publicaciones coinciden en que el reguetonero cubano ingresó a EE. UU. con una visa de prometido y ahora es acusado de integrar la pandilla Latin Kings.