ICE detiene a unos 20 migrantes, la mayoría guatemaltecos, durante redada en California

Al menos 20 migrantes, la mayoría originarios de Guatemala, fueron detenidos durante la redada llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en un parque comercial de Pomona, California, donde esperaban ser contratados como jornaleros, denunciaron el miércoles 23 de abril activistas y testigos.

Según medios locales, la redada —en la que también participaron agentes de la Patrulla Fronteriza— se efectuó el martes anterior entre las 8.30 y 9.30 horas, momento en que los jornaleros acuden al lugar para ofrecer sus servicios como trabajadores independientes.

Los migrantes fueron sorprendidos en el estacionamiento, ya que las autoridades ingresaron por las dos entradas del área, ubicada en el 2707 S Towne Avenue.

Testigos relataron que al menos seis vehículos sin identificación y dos camionetas de la Patrulla Fronteriza participaron en la operación. Además, indicaron que, tras ser abordados por los oficiales, los detenidos fueron trasladados en otras dos camionetas a un destino desconocido.

Representantes de las organizaciones Centro de Oportunidad Económica de Pomona y la Coalición Justicia para Inmigrantes brindaron apoyo a las familias de los detenidos y exigieron su liberación.

Algunos testigos aseguraron que la mayoría de los capturados son guatemaltecos y que entre ellos también hay ciudadanos mexicanos.

Estamos aquí para exigir respuestas y exigir respeto a los derechos de quienes solo buscan ganarse la vida, expresó Alexis Teodoro, director del área de Derechos Laborales del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona.

Añadió que la presencia de agentes migratorios en espacios frecuentados por trabajadores en busca de empleo genera temor e incertidumbre en la comunidad latina.

Los activistas reiteraron que no existen pruebas de que los jornaleros hubiesen cometido alguna infracción, más allá de esperar empleo en la vía pública.

La congresista de origen guatemalteco Norma Torres condenó el operativo y expresó en sus redes sociales: El uso de agentes federales para perseguir a trabajadores fuera de una ferretería envía un mensaje aterrador a todos los inmigrantes de nuestro distrito. Es cruel, innecesario y absolutamente inaceptable. Mi oficina apoya firmemente a nuestra comunidad inmigrante. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se siembra el miedo en nuestros vecindarios. Exijo respuestas de la CBP y trabajaré con los líderes locales para garantizar la rendición de cuentas y la protección de las personas afectadas. Mi oficina está trabajando activamente para confirmar todos los detalles de la situación. Nos comprometemos a proporcionar información precisa y oportuna a medida que esté disponible.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Estados Unidos ha reforzado los operativos antimigrantes, lo cual ha derivado en miles de deportaciones.

More than a dozen day laborers were detained when ICE agents swept through a Home Depot parking lot in Pomona on Tuesday morning.



"We are here. We are human beings. We're only here to support ourselves and maintain our families," said one of the day laborers, who narrowly… pic.twitter.com/6svO1abiPC