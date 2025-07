ICE irrumpen en un lavadero de autos en California y capturan al menos a tres personas

Medios de EE. UU. informaron que el pasado 4 de julio al menos tres personas fueron detenidas por autoridades migratorias en un lavadero de automóviles en California.

Los hechos habrían ocurrido a las 11 de la mañana del pasado viernes, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían interrumpido en el denominado Santa Palm Car Wash, ubicado en Santa Monica Boulevard, de acuerdo a medios como ABC7.

El medio estadounidense señala que el propietario del negocio describió la situación como "caótica", ya que dice que los agentes migratorios bloquearon la entrada del lavadero.

Posterior al operativo migratorio, la Cámara de Comercio de West Hollywood emitió un comunicado en donde condenada el actuar de los agentes del ICE.

"Estas acciones de aplicación de la ley, llevadas a cabo el 4 de julio, han sembrado el miedo, perturbado a las familias y sacudido la confianza que es vital para una economía local próspera", señala el comunicado.

ICE raid West Hollywood car wash on 4th of July—arrest man working there 30 years.



Agents waited until owner went to the restroom & then blocked driveway—4 workers were detained in 10 minutes.



"Why? My dad is not a criminal. He was working at a car wash on 4th of July," son of… pic.twitter.com/W7vU1BvzmW