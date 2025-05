Identifican a los fallecidos tras el accidente del buque mexicano con el puente de Brooklyn

Durante la noche del sábado 17 de mayo, un velero de la Armada de México, conocido como buque Cuauhtémoc, resultó con daños al chocar con la base del puente de Brooklyn, en Nueva York, luego de arribar a la Gran Manzana en una misión de diplomacia pública, formación naval y promoción cultural, según informaron las autoridades mexicanas.

De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dos tripulantes heridos tras la colisión del buque escuela mexicano fallecieron a causa de sus lesiones: “El barco de la Marina mexicana Cuauhtémoc perdió la electricidad y terminó chocando contra el puente de Brooklyn. Por lo cual, de los 24 heridos, dos tristemente han fallecido”, agregó.

Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a las familias de los fallecidos y afirmó que la Secretaría de Marina estaba atendiendo a los heridos con el respaldo de las autoridades locales: “Sabemos que el próximo destino del buque Cuauhtémoc era Islandia, pero ya no se emprenderá esa ruta”, añadió.

“Estábamos dando el adiós a algunos de los muchachos que ya se iban, cuando chocaron contra el puente y ahí todos los marinos cayeron”, indicó Arturo Acatitla, residente en Nueva York, al ver que los mástiles del barco impactaron contra la base de uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad, el cual une Manhattan con Brooklyn.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la organización independiente del Gobierno estadounidense que se dedica a la investigación de accidentes marítimos y de oleoductos, informó que los dos miembros que murieron en las turbulentas aguas del East River han sido identificados.

Según la investigación formal de la NTSB sobre el incidente en Brooklyn, los fallecidos son: la cadete América Yamilet Sánchez, de 20 años, y el marino Jair Maldonado Marcos, 23, quienes se encontraban entre los 277 tripulantes a bordo cuando el barco mexicano se estrelló contra uno de los puentes más famosos de Estados Unidos.

Conforme lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, América Sánchez estudiaba ingeniería en la academia naval mexicana y, tan solo unas horas antes de morir, había tenido la oportunidad de hablar por teléfono con sus padres, a quienes les contó con entusiasmo que la siguiente parada del buque iba a ser Islandia.

Asimismo, los padres de Jair Maldonado Marcos viajaron desde la Ciudad de México a Nueva York durante la noche del domingo 18 de mayo para poder gestionar el regreso del cuerpo de su hijo. Mientras que, de las otras 22 personas que también resultaron heridas en el accidente, dos se encuentran hospitalizadas y en estado crítico.

Las autoridades en Nueva York aseguran que “se evitó una catástrofe aún más mortal”, debido a que las cuerdas del barco lograron impedir que los mástiles cayeran al agua, así como al hecho de que la tripulación permaneció sujeta con arneses, en lugar de correr el riesgo de que algunos miembros cayeran desde una altura de 12 pisos.

Por otra parte, el alcalde neoyorquino Eric Adams aclaró públicamente que el puente de Brooklyn, el cual cuenta con 142 años de antigüedad, no sufrió daños importantes tras el impacto del buque Cuauhtémoc, el barco mexicano que zarpó por primera vez en mayo de 1982 y que, antes del accidente, tenía una altura aproximada de 91 metros.

