Identifican a víctima del accidente en una montaña rusa de Six Flags en Georgia y testigos hablan de lo ocurrido

Este 13 de octubre, una persona falleció y varias resultaron heridas luego de que se reportara un incidente en una montaña rusa del parque de atracciones Six Flags, ubicado en el estado de Georgia.

NBC News reveló este martes que el incidente ocurrió alrededor de las 16:00, hora local, y que la víctima presuntamente fue expulsada de la atracción y habría golpeado a otras personas que viajaban en la montaña rusa.

El medio señala que el Departamento de Policía del condado de Cobb reveló la identidad de la víctima: Hassan Jihad Ibn Kariem, un hombre de 42 años.

"Los investigadores aún examinan las circunstancias que rodean el incidente", citó NBC News al comunicado policial.

Según NBC News, la víctima presuntamente se dedicaba a la docencia, aunque el medio no logró confirmar esta información.

Sin embargo, las Escuelas Públicas de Atlanta informaron que Kariem era miembro de la Academia Internacional Wesley, una escuela pública autónoma de Atlanta.

De hecho, NBC News obtuvo una carta que la escuela envió a los padres de familia para notificarles sobre la muerte de Kariem.

"Sabemos que esta noticia es desgarradora y difícil de asimilar. El Sr. Kariem era un miembro valioso de nuestra familia Wesley, y su pérdida se sentirá profundamente en toda nuestra comunidad escolar", señala la carta.

"Lo vieron caer"

Algunos testigos hablaron con la filial de NBC en Atlanta, WXIA, y dijeron haber visto a Kariem caer de la montaña rusa.

Otras personas aseguraron que Kariem se habría golpeado contra algunas partes de la atracción antes de caer al suelo. "Vi que cayó y se golpeó contra uno de los vagones al menos tres veces", relató uno de los testigos.

También dijeron que el momento en que el hombre cayó al suelo quedó registrado en la fotografía de recuerdo que suele tomarse al final de la atracción.

Finalmente, otro testigo dijo que la víctima presuntamente iba acompañada de un menor, quien se presume que era su hijo, mientras que su esposa y su hija habrían presenciado el incidente desde tierra.

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