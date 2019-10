Imágenes muestran el riesgo que viven miles de habitantes en California evacuados por incendios

Un fuego se declaró en un barrio del norte de la metrópoli californiana sobre las 21H00 del jueves (04H00 GMT del viernes), y se extendió rápidamente por unas 1 mil 600 hectáreas durante la noche, alimentado por los vientos cálidos propios de ese estado del oeste de Estados Unidos y la sequedad de los suelos.

Un número indeterminado de viviendas resultaron destruidas o dañadas en esa zona residencial, pero el incendio no dejó ninguna víctima, según los bomberos.

“La gente tiene que irse mientras pueda hacerlo”, afirmó el jefe de la policía de Los Ángeles, Michel Moore, en una rueda de prensa en la que indicó que 200 policías se habían desplegado para garantizar el cumplimiento de las órdenes de evacuación que afectan a por lo menos 30 mil habitantes.

Las autoridades abrieron centros de alojamiento de emergencia para acoger a los evacuados.

Cerca de 100 mil habitantes se han visto afectados por el incendio, según los bomberos de Los Ángeles.

Unos 450 de ellos combaten este viernes esos fuegos, calificados de “gran emergencia” por las autoridades.

Esas condiciones peligrosas durarán al menos hasta el final de este viernes, avisaron los servicios meteorológicos estadounidenses (NWS). Los vientos, que podrían alcanzar hasta más de 100 km/h, ponen en riesgo los árboles y los tendidos eléctricos, precisaron.

The fire now raging on both sides of Tampa Ave just south of Sesnon. #firefight #Saddleridge #saddleridgefire pic.twitter.com/vlFEVDJLvq

— Leanne Suter (@abc7leanne) October 11, 2019