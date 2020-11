Impresionantes videos del huracán Iota, que ya azota con fuerza a Nicaragua

Vientos de hasta 260 kmph producidos por Iota, un ciclón de categoría 5, la máxima en la escala, acarrean sentimientos de angustia y de desesperanza este 16 de noviembre en la costa Caribe norte de Nicaragua, que hace apenas 13 días atrás fue impactada por Eta, un huracán de categoría 4.

Videos publicados en medios locales muestran la fuerza del viento, el oleaje y la lluvia sobre las comunidades costeras. Los alimentos en los comercios se acabaron y las gasolineras cerraron hasta que pase el ciclón.

“Hay bastante temor aquí. El temor es que muchos no terminaron de reparar sus casas y ya viene otro huracán más fuerte”, dijo un un habitante de la localidad de Bilwi, quien además de reforzar el techo de su vivienda con clavos adicionales, lo ató con cuerdas para que no se lo llevara la ráfaga de viento.

Para una población acostumbrada a los ciclones, pues han soportado 13 en los últimos 13 años, el temor no es tanto a perder la vida como a quedarse sin sus casas, en la región más pobre y abandonada de Nicaragua.

Según los datos meteorológicos nacionales e internacionales, el ojo de Iota podrá impactar cerca de Bilwi esta noche, por lo que la “pesadilla” de quienes temen por sus casas apenas iniciaba en horas de la tarde.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que “se espera que Iota traiga vientos catastróficos, una marejada ciclónica amenazante a la vida, y lluvias torrenciales”.

El Eta destruyó 1 mil 890 viviendas y dejó daños parciales en otras 8 mil 30 en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), de acuerdo con los datos oficiales, que no reportaron muertes, pese a tres informados por la Cruz Roja Nicaragüense.

Here's a look at monster Category 5 #Iota with winds of 160 mph. A terrible situation for Nicaragua, which is still recovering from cat 4 #Eta just two weeks ago. Notice how close Iota is to Eta's track: @NewsNationNow pic.twitter.com/MaveMfdJ8h

— Albert Ramon (@AlbertRamonTV) November 16, 2020